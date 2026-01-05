Un “Caribe brasileño” con aguas turquesas: dónde queda y por qué es uno de los destinos más elegidos por los argentinos

Ubicada en el estado de Alagoas, se destaca por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y piscinas naturales formadas entre arrecifes de coral. Con clima cálido, buena gastronomía y una relación precio-calidad favorable, el destino se consolida como una de las opciones más buscadas por los argentinos para el verano.

Maragogi, Brasil. Foto: Unsplash.

Playas de arena clara, aguas turquesas y un clima cálido durante gran parte del año: esa es la imagen mental del Caribe que suelen imaginar quienes sueñan con unas vacaciones ideales.

Sin embargo, ese tipo de paisajes no siempre requiere viajes extensos ni presupuestos elevados. En el nordeste de Brasil, Maragogi se posiciona como una de las opciones más atractivas del verano y se consolida como un destino cada vez más elegido por turistas argentinos.

Maragogi, Brasil. Foto: Expedia.

Ubicada en el estado de Alagoas, sobre la denominada Costa de los Corales, Maragogi ganó notoriedad por sus piscinas naturales, conocidas localmente como galés.

Se trata de formaciones que se generan entre arrecifes de coral y que, durante la marea baja, crean verdaderos espejos de agua cristalina, ideales para observar peces y otras especies marinas sin necesidad de grandes desplazamientos ni equipamiento complejo.

El principal atractivo turístico del lugar es, precisamente, la visita a estas piscinas naturales, a las que se accede mediante embarcaciones o catamaranes. Allí, el snorkel y el buceo recreativo permiten un contacto directo con la fauna marina en un entorno de aguas tranquilas y excelente visibilidad. Para aprovechar esta experiencia, resulta fundamental consultar previamente las tablas de mareas, ya que el acceso a los galés solo es posible en determinados horarios del día.

Maragogi, Brasil Foto: Turismo Brasil

Además de este fenómeno natural, Maragogi ofrece una amplia variedad de playas de postal. Antunes, Ponta de Mangue y Barra Grande se destacan por sus extensiones de arena blanca, palmeras y mar calmo, características que las convierten en opciones ideales tanto para el descanso como para actividades al aire libre.

En Barra Grande, incluso, es posible recorrer el llamado “Caminho de Moisés”, un sendero de arena que emerge con la marea baja y permite caminar mar adentro, una experiencia singular que atrae a miles de visitantes.

La propuesta turística se completa con paseos en buggy a lo largo de la costa, una alternativa que permite conocer distintos puntos de la región y disfrutar de vistas panorámicas. A esto se suma una gastronomía local fuertemente ligada al mar, con platos elaborados a base de pescados, camarones y mariscos frescos, disponibles tanto en restaurantes como en puestos ubicados frente a la playa.

Mapa de las playas de Maragogi, en Brasil. Foto: Facebook / Vivo Porto de Galinhas.

Por su cercanía geográfica, su relación precio-calidad y la diversidad de actividades que ofrece, Maragogi se presenta como una opción accesible para los argentinos que buscan escapar del calor y disfrutar del verano en un entorno paradisíaco.

Con paisajes naturales únicos, un ritmo relajado y servicios orientados al turismo, este rincón del nordeste brasileño confirma por qué es conocido como el “Caribe brasileño” y por qué continúa ganando protagonismo en la agenda turística regional.

Cómo llegar a Maragogi, en Brasil

Maragogi se encuentra en el estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, y forma parte de la Costa de los Corales, una de las áreas marinas más extensas y biodiversas del país.