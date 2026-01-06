Cerró una importante ruta de Pinamar por un desborde cloacal: el reclamo de los vecinos

Este lunes se vivió un hecho repugnante, que produjo el corte del tránsito, así como también las quejas de los vecinos.

Desborde en Pinamar. Foto: X

Un hecho repugnante tuvo lugar en Pinamar, uno de los puntos más turísticos de la Costa Atlántica. Este lunes se dio un desborde cloacal que derivó en un corte de la ruta 11, a la altura de los kilómetros 393 y 396.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) había indicado en las primeras horas de este lunes que el corte era “total” en plena temporada de verano, por lo que suele haber mayor tránsito.

Empleados de un supermercado intentando alejar los residuos del desborde. Video: Instagram.

El desborde lo produjo “la planta depuradora de residuos cloacales de Pinamar”, según el comunicado. Y agregaron que se realizó el corte porque “el derrame afectaba directamente la calzada”, lo que obligó a detener el tránsito.

La Municipalidad de Pinamar agregó más detalles de lo ocurrido. “Se trata de un desborde de efluentes líquidos cuya responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP)”, expresaron en declaraciones compartidas por Clarín.

Y reportaron que dicha empresa “fue notificada en el día de la fecha y comunicó que ya se encuentra trabajando de manera inmediata en la remediación de los terraplenes para alcanzar una pronta solución”.

Exceso de tránsito en el ingreso a Pinamar por el desborde. Foto: X

El plazo máximo que brindaron las autoridades para que vuelva a estar activo el sitio es de 24 horas. Indicaron que deben “redirigir, en ese mismo lapso, los efluentes hacia las lagunas más alejadas que se encuentran disponibles, con el objetivo de minimizar las afectaciones”.

Por último, se mencionó que seguirá habiendo controles y seguimientos para comprobar que la cooperativa cumpla con los arreglos, además de la limpieza de las lagunas del derrame.

Distintos vecinos lamentaron lo ocurrido: “No puedo creer que esté pasando esto con lo que te cobran”, expresaron en el lugar. “Necesitamos una planta depuradora urgente, cada vez más turismo tenemos”, comentó otro.