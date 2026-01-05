Toboganes, piletas y más: los 3 mejores parques acuáticos para visitar en la Costa Atlántica y disfrutar en familia

Con opciones en Santa Teresita y Mar del Plata, estos parques acuáticos ofrecen actividades para todas las edades, y se presentan como una alternativa ideal para disfrutar en familia durante el verano, incluso cuando el clima no permite ir a la playa.

Parque acuático, familia. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Durante el verano, la Costa Atlántica se convierte en uno de los destinos más elegidos por las familias argentinas. Sin embargo, no todos los días son ideales para disfrutar de la playa. El viento, las nubes o el mar picado suelen modificar los planes, y en ese contexto los parques acuáticos aparecen como una alternativa cada vez más valorada.

Con propuestas pensadas para todas las edades, servicios completos y actividades recreativas durante toda la jornada, estos espacios combinan adrenalina, agua y entretenimiento. Santa Teresita y Mar del Plata concentran algunos de los parques acuáticos más atractivos de la región, ideales para pasar el día con chicos y también para que los adultos disfruten.

Parque acuático, familia, verano. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tres parques acuáticos ideales para disfrutar con chicos en la Costa Atlántica

1. Parque Acuático Poseidón, en Santa Teresita

Ubicado frente a la rotonda de Santa Teresita, el Parque Acuático Poseidón suma esta temporada un nuevo sector denominado Laguna Beach. Se trata de cuatro toboganes aptos para grandes y chicos, pensados para compartir en familia.

Parque Acuático Poseidón, en Santa Teresita. Foto: Facebook / Poseidón Parque Acuático.

El parque cuenta con toboganes de distintas intensidades, algunos veloces y otros con curvas y giros. Además, dispone de piletas de 45 centímetros de profundidad con plaza de agua para los más pequeños y otras de 1,40 metros para adultos.

El predio, de 60.000 metros cuadrados, ofrece guardavidas, estacionamiento, juegos inflables, canchas deportivas, vestuarios, parrillas y espacios gastronómicos.

Dirección: Ruta Interbalnearia 11, Km 324.500, Santa Teresita.

Más información: parqueposeidon.com.ar.

2. Costa Acuática: toboganes frente al mar

También en Santa Teresita, Costa Acuática propone una experiencia diferente con seis toboganes frente al mar, el más alto de ellos de 12 metros.

Costa Acuática, en Santa Teresita. Foto: Facebook / Costa Acuática.

La entrada permite acceder a todos los servicios y tiene como ventaja la posibilidad de salir e ingresar al parque varias veces en el mismo día, ideal para combinar playa y parque acuático. El complejo incluye pileta familiar, sector infantil y piletas inflables con toboganes.

Durante el día, el equipo de recreación organiza juegos, competencias y actividades para todas las edades. El lugar es pet friendly y cuenta con buffet.

Dirección: Av. 41 y 1, frente al mar, Santa Teresita.

Más información: costaacuatica.com.ar

3. Aquopolis, en Mar del Plata

En Mar del Plata, Aquopolis se presenta como uno de los parques acuáticos más completos de la ciudad. Ofrece múltiples sectores diseñados para chicos, adolescentes y adultos.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / aquopolis.com.ar.

Para los más pequeños hay piletas temáticas con barco pirata, juegos interactivos, chorros de agua y una plaza acuática con un gran balde que se vacía sorpresivamente.

El parque también cuenta con toboganes familiares, opciones de curvas y contracurvas, rafting, twister para flotadores dobles y pistas de competencia.

Dirección: Av. Jorge Newbery 8000, Mar del Plata.

Más información: aquopolis.com.ar

Con propuestas seguras, supervisadas y adaptadas a diferentes edades, los parques acuáticos de la Costa Atlántica se consolidan como una excelente alternativa para sumar diversión al verano, incluso cuando el clima no acompaña para la playa.