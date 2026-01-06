Suspenden un ramal de trenes que conecta CABA con el Conurbano por más de un mes: cuándo volverá a funcionar

Las autoridades de Trenes Argentinos informaron que un ramal de la línea Mitre estará interrumpido por más de un mes, durante el verano.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Los trenes son uno de los medios de transporte más utilizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, uno de ellos dejará de funcionar en los próximos días, y se mantendrá inhabilitado por más de un mes, lo que representa una muy mala noticia para sus pasajeros habituales.

Trenes Argentinos indicó que uno de los ramales pertenecientes a la línea Mitre interrumpirá su servicio durante el verano, algo que complicará el traslado de miles de personas por día.

Trabajos sobre la línea Mitre de los trenes de Buenos Aires. Video: Trenes Argentinos.

Cambios en los trenes: hasta cuándo estará suspendido un ramal del Mitre

En detalle, se conoció que el ramal Tigre no funcionará desde el próximo sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero inclusive. Como si fuera poco, no es el único cambio que habrá: los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre harán un recorrido limitado hasta Belgrano R, sin llegar a la cabecera de Retiro.

De esta manera, el recorrido completo de cada servicio se retomará el domingo 1 de marzo.

Estos cambios en el servicio de los trenes del AMBA se dan en el marco de las obras por la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Gobierno nacional. El objetivo de los trabajos es aumentar la seguridad operacional del sistema, y fueron catalogados de “urgentes”.

“Los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria”, indicaron desde Trenes Argentinos.

Interrupciones y cortes en el servicio de la línea Mitre de trenes. Foto: Trenes Argentinos

Qué trabajos se realizarán en la línea Mitre

Sobre el detalle en los trabajos, se indicó que se instalará un nuevo señalamiento en el ingreso de los trenes a la estación de Retiro, en el marco de la etapa final de la obra. El periodo en que no pasarán los trenes por allí será aprovechado para la colocación de “28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía”.

Además, con respecto al trazado del ramal Tigre de la línea Mitre, se indicó que se avanzará con la renovación total de las vías, tras alcanzar los 20 km de tendido ferroviario.

Los trenes de la línea Mitre no llegarán a la estación Retiro. Foto: X @InfoTrenMitre

Según informaron desde Trenes Argentinos, la topografía de la zona, complicaciones en el acceso y la importancia de las tareas hacen que no se pueda realizar durante la noche. Esto lleva a la decisión de interrumpir el servicio por más de un mes.

La empresa también indicó que los cortes durante los fines de semana largos, así como las obras nocturnas, permitieron colocar 20 kilómetros de vías nuevas, recambio de vías en 10 cuadros de estación, optimización de 12 puentes y alcantarillas y la intervención sobre 14 pasos a nivel.