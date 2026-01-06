TelePASE 2026: el paso a paso para adherirse, cómo hacerlo a través de Mercado Pago y las rutas que tienen este sistema

Desde este martes 6 de enero de 2026, el pago en los peajes en las rutas nacionales 12 y 14 solo será electrónico y no se podrá abonar en efectivo. Por este motivo, es importante contar con esta tecnología para mejorar la fluidez del tránsito.

TelePASE 2026. Foto: AUBASA.

El TelePASE es muy importante para circular en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las principales rutas del país durante las vacaciones de verano. Este sistema de pago permite pasar por los peajes sin detener el vehículo ni usar efectivo, mejorando la fluidez del tránsito.

El TelePASE mejora la fluidez del tránsito en las rutas de todo el país. Foto: AUBASA.

De hecho, desde este martes 6 de enero de 2026, el pago en los peajes en las rutas nacionales 12 y 14 solo será electrónico y no se podrá abonar en efectivo. La medida fue dispuesta después de que la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumiera la concesión para operar dichas rutas.

El paso a paso para adherirte al TelePASE

Ingresar al sitio web: www.telepase.com.ar. Elegí el medio de pago: puede ser débito automático de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o vía billetera virtual como Mercado Pago o Modo. Completar el formulario online: llenar con los datos personales (nombre, DNI, email, etcétera) para registrarte. Validá tu cuenta: recibirás un correo para validar un registro. Completá tus datos, los del medio de pago y del vehículo. Solicitar el dispositivo: elegí cómo querés recibir el dispositivo TAG, podés recibirlo en tu domicilio o retirarlo por uno de los puntos habilitados. Activar el TAG: una vez que se reciba o se retire el dispositivo, se deberá activar desde la web en el apartado “Activalo ahora”. Ingresá con mail y contraseña, y luego completá la patente del vehículo.

Una vez completados estos pasos, el vehículo quedará adherido al sistema y se podrá utilizar sin problema en las autopistas con TelePASE sin necesidad de pagar en efectivo.

¿Cómo adherirse al TelePASE a través de Mercado Pago?

Descargá o abrí la app de Mercado Pago: en la pantalla de inicio elegí la opción “Ver más” y luego seleccioná “TelePASE”. Ingresá tu patente: elegí la opción “Quiero usar TelePASE” y completá los datos del vehículo. Luego de 24 horas, podés recibirlo a domicilio o retirarlo gratis por los puntos habilitados. En las autopistas incluidas, pagás con dinero en Mercado Pago o tarjeta de crédito o débito. En el caso de ya contar con TelePASE, seguí los pasos de la app para adherirlo a Mercado Pago.

Mediante esta modalidad, los peajes se abonarán con dinero en cuenta de Mercado Pago y se podrán controlar los consumos desde la aplicación.

Las rutas y autopistas que tienen TelePASE