Cambios en el tren Rosario-Buenos Aires: modifican su horario, estación y la duración del viaje

Todos los detalles de una variación que tendrá lugar a partir del sábado 10 de enero producto de obras en las vías.

Muchos cambios en el tren Rosario-Buenos Aires. Foto: Trenes Argentinos

Pese a que históricamente la estación de Retiro era la locación designada para los trenes que arribaban desde Rosario o salían rumbo a la ciudad santafesina, desde este sábado 10 de enero el servicio de tren que conecta dos de las urbes más importantes de Argentina tendrá modificaciones de recorrido, horario y estación.

Luego de que se cancelara el tramo hasta Córdoba y Tucumán, Trenes Argentinos comunicó que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes entre Rosario y Buenos Aires hasta el 31 de enero. Hasta el viernes 9, el tren llegará a Retiro como habitualmente, con los horarios de siempre; desde el 10, el servicio tendrá como destino final la terminal porteña de Colegiales, ubicada en Av. Federico Lacroze 2799.

Los nuevos servicios del tren que conecta Rosario y Buenos Aires. Foto: Ministerio de Economía

La medida, que rige por obras de vía en Retiro, extiende el tiempo de recorrido para un trayecto de apenas 300 kilómetros, superando incluso los registros históricos de finales del siglo XIX.

El viaje pasará de una duración aproximada de 6 horas y media a una de 7 horas y 17 minutos. Esta cifra reabre el debate sobre la modernización del sistema: en 1899, el servicio expreso completaba el mismo recorrido en 7 horas y 3 minutos, catorce minutos menos que en la actualidad.

Los nuevos horarios del tren Rosario-Buenos Aires

Hacia Rosario : el tren 277 partirá de Colegiales a las 19:47 , llegando a Rosario Norte a las 03:04 de la madrugada.

Hacia Buenos Aires: el tren 278 saldrá de Rosario a las 04:00 y arribará a Colegiales a las 11:17.

La nueva “cabecera provisoria” no tiene, por el momento, una fecha de finalización estipulada. Esto obliga a los pasajeros a reorganizar sus conexiones urbanas para llegar al centro porteño. Entre las alternativas recomendadas se encuentra la Línea D de subte (estación Olleros, ubicada a pocas cuadras de la terminal ferroviaria) y diversas líneas de colectivos -como la 152, en parada de Metrobús Cabildo, a 7 cuadras de Colegiales aproximadamente- que circulan por la zona del Bajo.

Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires a Rosario en tren

Un servicio que parte el lunes 12 de enero a las 19:47 desde Colegiales y llega a las 03:04 a Rosario Norte, cuesta $12600 en Pullman y $10530 en Primera. El tren de vuelta a la Capital Federal es el mismo precio, por lo que ir y volver a Santa Fe equivale a un gasto de entre $25.000 y $21.000 solamente en transporte.