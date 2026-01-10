Estacionar en Aeroparque, una posibilidad para todos los viajeros. Foto: Ministerio de Economía

Con la inminente llegada del verano y la finalización del ciclo lectivo, muchas familias deciden tomarse vacaciones luego de un largo año. Sin embargo, quienes viajan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o desde el Aeroparque Jorge Newbery deben contemplar un costo adicional significativo si deciden dejar sus vehículos en los estacionamientos oficiales.

Si bien muchos pasajeros recurren a autos de aplicación, remises o taxis, otros priorizan trasladarse en sus propios vehículos por una cuestión de comodidad y espacio para el equipaje. Esta alternativa, aunque práctica, implica un desembolso considerablemente mayor.

Estacionamiento de Ezeiza. Foto: Instagram @criba_

A la hora de elegir la mejor opción, la decisión estará condicionada por distintos factores, como la distancia entre el hogar y el aeropuerto, la cantidad de personas que integran el grupo, los horarios de los vuelos, el nivel de comodidad buscado y, por supuesto, el presupuesto disponible, entre otros aspectos.

Para quienes quieren llegar con el auto y retirarlo al regresar de su viaje, tanto Aeroparque como el Aeropuerto de Ezeiza tienen propuestas de estacionamiento de larga estadía.

Cuánto cuesta estacionar el auto en el Aeropuerto de Ezeiza

En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ofrece dos alternativas para quienes necesitan dejar el auto durante varios días: Media Estadía y Larga Estadía, ambas con reserva y pago anticipado de manera online.

El Estacionamiento Sector E1 está pensado para estadías de entre 2 y 6 días y cuenta con 1.660 cocheras. El costo mínimo, correspondiente a dos días, es de $58.000. Para utilizarlo es obligatorio realizar una reserva online con al menos 24 horas de anticipación, y el pago se efectúa previamente por la misma vía. El sistema contempla una tolerancia que permite ingresar hasta 3 horas antes o retirarse hasta 3 horas después del horario reservado sin cargos adicionales.

El Aeropuerto de Ezeiza también cuenta con rentadoras de autos. Foto: X/@SirChandlerBlog

Por su parte, el Estacionamiento de Larga Estadía – Sector E4 está destinado a quienes dejan el vehículo por un mínimo de 7 días, con un máximo de 60 días. Dispone de 1.674 cocheras descubiertas y el precio por una semana es de $169.000. Este sector incluye un servicio de shuttle gratuito que traslada a los pasajeros desde el estacionamiento hasta la terminal aérea y viceversa. Además, quienes prefieran mayor comodidad pueden optar por el valet parking, que implica un costo adicional de $30.000: el auto se deja en la terminal de partidas y el personal se encarga de estacionarlo.

En ambos casos, las tarifas con reserva online son más económicas que las que se abonan directamente en el aeropuerto. Si el viaje se extiende más allá del tiempo contratado, al momento de retirar el vehículo se deberá pagar la diferencia correspondiente, aplicándose la tarifa diaria vigente.

Las tarifas por hora fuera de los esquemas de estadía prolongada son las siguientes: en los estacionamientos E2 Multinivel y E3, el valor es de $9.500 por hora, mientras que en los sectores E1 y E5 descubiertos asciende a $8.000 por hora. Cabe aclarar que los primeros 15 minutos son gratuitos, pensados para ascenso o descenso de pasajeros, y que a partir de la primera hora el tiempo se fracciona en períodos de 30 minutos.

Aeroparque Jorge Newbery: cuánto cuesta estacionar el auto en vacaciones de verano

Una de las opciones es Drop & Go, pensada para estadías de un día. Al llegar al aeropuerto, el conductor debe dirigirse a la cabina Drop & Go, ubicada antes del ingreso al Estacionamiento Sur. Allí se deja el auto y el personal se encarga de estacionarlo. Al regreso, el pasajero se comunica telefónicamente y el vehículo es entregado en el mismo punto. Este servicio requiere una reserva con al menos 24 horas de anticipación y tiene un costo de $51.000, más $12.000 adicionales por valet parking.

Otra alternativa es el Estacionamiento de Larga Estadía en Costa Salguero, con un mínimo de 5 días y un máximo de 14 días. En este caso, el vehículo se deja en el predio de Costa Salguero, según indique el personal, y luego se utiliza un servicio de transfer incluido en la tarifa hasta el sector de Partidas de Aeroparque. El precio por 5 días es de $176.000, y también requiere reserva previa con al menos 24 horas de anticipación.

La tercera opción es el Estacionamiento Sur de Larga Estadía, que permite dejar el auto dentro del aeropuerto por un mínimo de 4 días y hasta 60 días. Los espacios son cubiertos, de uso general, y no existen sectores exclusivos para larga estadía. El costo es de $178.000 por 4 días y de $311.000 por 7 días. Este esquema contempla una tolerancia de 3 horas antes y después del horario reservado, sin cargos extra.

En los tres casos, las tarifas con reserva online cuentan con descuento frente a las que se pagan directamente en el aeropuerto.

Para quienes necesiten estacionamiento por hora, Aeroparque ofrece dos alternativas. El Estacionamiento Sur tiene un valor de $10.000 por hora, con fraccionamiento cada media hora, y un costo diario de $74.000. En tanto, el Estacionamiento Río, habilitado solo para estadías, cuesta $11.000 por hora o $64.000 por estadía.

Cómo conseguir un 40% de descuento (o más) en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque

En las opciones de larga estadía, el ahorro ya está incorporado en las tarifas informadas, ya que se trata de precios promocionales exclusivos para reservas y pagos anticipados realizados de manera online.

Además, los pasajeros que abonen el estacionamiento por hora, tanto en Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto de Ezeiza, pueden acceder a un 40% de descuento si realizan el pago a través de ADA, el chatbot de Aeropuertos Argentina, o si utilizan TelePase para el ingreso y egreso de los estacionamientos.