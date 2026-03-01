El Aeropuerto de Ezeiza fue elegido como el mejor del mundo por un prestigioso ranking:

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Foto: EFE

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini fue elegido como el mejor del mundo por el Consejo Internacional de Aeropuertos, debido a que ofrece una amplia variedad de servicios que resultan clave para los viajantes.

Por lo tanto, Ezeiza se posicionó como el mejor del mundo en cuanto a satisfacción comercial durante el último trimestre del 2024.

La premiación al aeropuerto argentino a se dio a través del ranking Airport Service Quality Commercial con el que se mide la experiencia de compra y la gastronomía en las terminales de todas partes del mundo.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

Los motivos por los que el Aeropuerto de Ezeiza fue elegido como el mejor del mundo

El programa Airport Service Quality Commercial se concentra en tres puntos vitales para evaluar los servicios comerciales que brindan cada uno de estos aeropuertos. Estos son:

Tiendas duty free , que poseen amplia variedad de marcas ya sean locales como internacionales.

Locales comerciales con promociones y atención personalizada.

Restaurantes y confiterías, los cuales ofrecen servicios diversos y atención ágil.

Además de estos servicios, se suman otros puntos como la limpieza general del lugar, la comodidad de sus áreas comunes y de descanso y la facilidad para acceder a la información sobre los vuelos.

El aeropuerto se distingue por ofrecer 30 locales de comida que incluyen 21 marcas diferentes y 30 tiendas de retail con 12 firmas destacadas, con lo cual los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones adaptadas a todos los gustos.

Freeshop en el Aeropuerto de Ezeiza.

Además, cuenta con siete tiendas duty free ubicadas tanto en preembarque como en arribos internacionales, lo que permite a quienes viajan al exterior o regresan del extranjero acceder a productos libres de impuestos con comodidad.

Como la terminal internacional más grande del país, Ezeiza también ofrece nueve salas VIP, seis empresas de alquiler de autos y 12 locales de servicios al pasajero, creando un ecosistema orientado al confort y a la eficiencia.

Asimismo, con la mirada puesta en el futuro, Aeropuertos Argentina anunció que en 2026 destinará 110 millones de dólares para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto, reforzar la seguridad y actualizar la infraestructura tecnológica.