Yair Amir Mano Núñez, la víctima del meteotsunami. Foto: NA.

La desgracia que tuvo lugar este lunes en Santa Clara del Mar con el meteotsunami se cobró la vida de un hombre que estaba pescando en una escollera cuando la crecida repentina del mar lo golpeó contra las rocas.

La víctima, Yair Amir Mano Núñez, murió en el acto por los golpes que recibió. Se trató de un fenómeno meteorológico extremo que sorprendió a vecinos, turistas y autoridades locales.

Santa Clara del Mar, Costa Atlántica. Foto: NA.

¿Quién era Yair Amir Mano Núñez, el hombre que murió por el meteotsunami?

Yair era un ciudadano argentino de 29 años que estaba de visita, dado que en realidad residía en Francia.

Había regresado recientemente al país tras vivir varios años en el exterior y se encontraba alojado en Mar del Plata, donde planeaba pasar unos días junto a su familia y su pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, Núñez estaba en la zona de escolleras acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Mientras realizaba tareas de pesca, fue sorprendido por un fenómeno conocido como meteotsunami, una brusca variación en la presión atmosférica que genera una crecida súbita y violenta del nivel del mar, similar a una “súper ola”.

El impacto del agua fue de tal magnitud que el joven fue arrojado violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. Según indicaron allegados, Núñez no sabía nadar, lo que agravó aún más la situación. El golpe contra las rocas resultó fatal y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida. El fallecimiento se produjo en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El "mini tsunami" que causó una muerte en Santa Clara del Mar. Créditos: X @lanoticia1

Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde desarrolló su carrera profesional como jinete de caballos. Personas cercanas a su entorno lo describieron como un apasionado por la equitación y los animales. Su regreso a la Argentina tenía como objetivo principal el reencuentro con sus seres queridos, en lo que debía ser una estadía marcada por el descanso y los afectos.

Mientras tanto, las autoridades de Defensa Civil y especialistas en climatología continúan analizando el evento, al que calificaron como atípico y de gran potencia. A diferencia de los tsunamis de origen sísmico, los meteotsunamis son provocados por tormentas intensas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de forma repentina.

La causa quedó bajo investigación judicial para reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara del Mar y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad.