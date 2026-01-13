Micros de larga distancia. Foto: NA

Desde los 60 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, quienes viajen en micros de larga distancia deberán identificar su equipaje con sus datos personales.

La medida quedó establecida a través de la resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, que deja atrás el esquema de marbetes y fajas tradicionales. A partir de ahora, las empresas podrán implementar sistemas documentales o tecnológicos que permitan verificar y seguir la trazabilidad de las pertenencias. El control y la fiscalización de la normativa estarán a cargo de la CNRT.

Cuál es la nueva disposición para los transportistas y pasajeros

La nueva medida establece que cada equipaje esté vinculado a su dueño, ya sea con un código QR o uno impreso en el pasaje, registros digitales o etiquetas de la empresa.

No se podrá ingresar equipaje que no esté identificado, y los sistemas que se utilicen deberán poder adaptarse y funcionar también con los servicios de transporte de países vecinos.

Implementación del sistema

Ante esta nueva normativa, la CNRT controlará que los sistemas utilizados aseguren la seguridad y el seguimiento del equipaje, sin exigir requisitos técnicos específicos. Si una valija se pierde, se daña o falta alguna parte, se aplicarán las indemnizaciones previstas en la normativa vigente.

Además, las empresas deberán informar a la Subsecretaría de Transporte Automotor y a la CNRT qué mecanismo utilizarán, al menos 30 días antes de que la medida empiece a regir. Quienes no cumplan serán sancionados según el régimen nacional de infracciones al transporte automotor.

CUD: cómo conseguir pasajes gratuitos de micro larga distancia

Para realizar el trámite, es importante destacar que los interesados deberán tener a mano el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (ambos documentos originales, no se aceptan fotocopias).

Para poder solicitar los pasajes por internet, los interesados deben ingresar a la web y generar la reserva. Una vez realizada, no es necesario retirarlo por la boletería de la empresa, ya que el pasaje se enviará por correo electrónico. La compañía debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

En caso de querer tener el pasaje en formato papel, las personas deberán presentarse en la boletería de la empresa con el Certificado Único de Discapacidad o credencial INCUCAI y con el DNI, al menos 48 horas antes del viaje.