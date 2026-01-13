Así es la estación móvil de YPF en Pinamar. Foto: X/@HoracioMarin_ok

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, más conocida como YPF, puso en marcha en Pinamar la primera estación móvil de expendio de combustible, una forma diferente para que los conductores puedan cargar nafta y otros productos a demanda.

La iniciativa está pensada para acompañar la demanda de combustible en la Costa Atlántica en épocas de vacaciones, cuando mayor afluencia de turistas hay en esta zona del país.

YPF apuesta por la innovación. Foto: archivo NA.

¿De qué se trata la nueva estación móvil de YPF?

La unidad es completamente autónoma y puede trasladarse según la necesidad de los clientes. En ella se puede cargar nafta premium y cuenta con asistencia en tiempo real desde el Centro de Control de Comercialización de la empresa.

Este nuevo modelo de negocio busca acercar el abastecimiento de combustible en zonas de alta demanda y concurrencia, así como también se transforma en una prueba de mercado para volver la infraestructura más flexible, algo que, de tener éxito, podría replicarse en otros puntos estratégicos de la Argentina.

De esta manera, YPF da un vuelco 360° y cambia las reglas de juego en la forma de proveer combustible: es que se querría dejar atrás o no depender tanto del modelo de estaciones de servicio fijas, por los altos costos de mantenimiento y además que con las móviles, se llega a optimizar más el rendimiento de la empresa, al llegar a más clientes.

La primera estación móvil de combustible del país es de YPF. Video: X/@YPFoficial

La estación móvil de YPF funciona bajo el nuevo marco regulatorio aprobado en diciembre del año pasado. A su vez, permite la carga de combustible de nafta premiun de hasta dos vehículos.

Al contar con un módulo de asistencia full autónomo, YPF incursiona en una nueva manera de administrar el combustible y con una logística capaz de estar en los lugares donde es más necesario cargar los tanques de los vehículos.

Así, YPF se convierte en la primera petrolera en aplicar el esquema de estaciones móviles, un modelo mucho más flexible que busca adaptarse a los tiempos que corren y buscaría cambiar el mapa del expendio en nuestro país.