Avanza la obra histórica en la Costa Atlántica. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

La intervención vial en la ruta provincial 11 promete mejorar de manera sustancial la seguridad y la fluidez del tránsito en uno de los corredores más importantes de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante la temporada de verano, cuando la afluencia vehicular hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica se incrementa de forma notable.

En ese contexto, los anuncios y avances de obras adquieren un valor central tanto para los residentes como para los millones de turistas que se movilizan cada año.

Avanzan las obras en la Ruta 11. Foto: NA.

¿En qué consisten las obras de mejora de la Ruta 11?

El proyecto está a cargo de la Dirección de Vialidad de la provincia y tiene como objetivo principal mejorar la circulación y la seguridad vial de millones de bonaerenses y usuarios provenientes de todo el país que llegan a la región para disfrutar de sus vacaciones.

Se trata de la transformación en autovía de la ruta provincial 11, una intervención que busca reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y disminuir los riesgos de siniestros en uno de los caminos más utilizados por quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) hacia los destinos balnearios.

La obra contempla la construcción de una segunda calzada y la repavimentación integral del trazado existente a lo largo de 72,4 kilómetros, entre las localidades de Villa Gesell y Mar Chiquita.

Hay que tener en cuenta que, durante la temporada alta, cuando el volumen de tránsito se multiplica, la autovía resulta fundamental para evitar congestionamientos y accidentes.

Los avances comenzaron a materializarse en 2025, cuando se habilitaron 12 kilómetros de autovía entre los kilómetros 411 y 423, dentro del partido de Villa Gesell. Estos nuevos tramos representan un paso concreto en la modernización del corredor, con carriles separados que reducen el riesgo de choques frontales y mejoran la experiencia de viaje de turistas y residentes.

Avanzan las obras en la Ruta 11. Foto: NA.

En paralelo, avanza la licitación del tramo que unirá Mar de Ajó con Pinamar, una conexión estratégica para completar la transformación integral de la Ruta 11. Se trata de uno de los sectores más transitados de la franja costera, por lo que su incorporación al plan de obras tendrá un impacto directo en la seguridad vial y en la conectividad regional.

Además de la mejora en infraestructura, el proyecto implica un salto cualitativo en materia de prevención de siniestros viales, gracias a la separación de calzadas, la señalización renovada y la repavimentación, que mejoran la visibilidad y hacen más previsible la circulación. A su vez, fortalece el desarrollo económico y turístico de municipios como Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar de Ajó y Pinamar, consolidando una infraestructura clave para el presente y el futuro de la Costa Atlántica.