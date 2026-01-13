Mar del Sur. Foto: Instagram @mdsfotos04

En la Costa Atlántica bonaerense, existen destinos que ofrecen una experiencia única de paz y naturaleza. Un pequeño balneario, situado a solo 60 kilómetros de Mar del Plata, es uno de esos secretos bien guardados que este verano promete convertirse en el nuevo favorito de aquellos que buscan desconectarse en la playa.

Fundado en 1889, Mar del Sur tiene menos de 2.500 habitantes y ofrece un ambiente relajado y alejado del volúmen turístico habitual. El entorno natural que rodea al balneario, con sus extensas playas y paisajes verdes, es ideal para caminatas, paseos a caballo o simplemente relajarse al sol en total paz.

Mar del Sur, en la Costa Atlántica. Video: TikTok / nico.gil2.

Uno de los principales símbolos del balneario es el Hotel Boulevard Atlántico, una edificación de estilo europeo que data de finales del siglo XIX. A pesar de haber sido cerrado durante años, el hotel está en proceso de restauración y se planea reabrir como un moderno complejo turístico con spa y piscina climatizada.

Mientras tanto, su cafetería y restaurante continúan siendo un punto de encuentro para quienes visitan el pueblo. Si bien el balneario es pequeño y tranquilo, Mar del Sur ofrece una variada gama de actividades al aire libre para todos los gustos.

Mar del Sur, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo Miramar.

Qué actividades se pueden hacer

Las costas de este desconocido balneario están rodeadas por la desembocadura de los arroyos La Tigra y La Carolina, dos puntos ideales para los aficionados a la pesca y el avistaje de aves. Además, los turistas pueden disfrutar de recorridos por sus alrededores para conocer un poco más la historia y la naturaleza de este sitio.

Un lugar destacado es la Casa de los Caracoles, una peculiar vivienda que está completamente cubierta con millones de caparazones y la cual es una de las principales atracciones del pueblo.

Mar del Sur, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo Miramar.

Gastronomía regional

En cuanto a la oferta gastronómica de Mar del Sur, los pequeños restaurantes y cafeterías del pueblo sirven platos tradicionales elaborados con productos locales, que van desde preparaciones de pescado fresco hasta empanadas caseras, permitiéndole a los visitantes degustar las mejores recetas de la región.

A pocos minutos de Mar del Sur, en Miramar, los turistas pueden aprovechar las actividades recreativas ofrecidas por el gobierno provincial. Este año, se inauguró el parador Recreo, un espacio destinado a toda la familia con más de 20 actividades diarias gratuitas.

Mar del Sur, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo Miramar.

Desde clases de baile hasta talleres deportivos y culturales, el parador ofrece una amplia variedad de opciones para quienes buscan entretenimiento en un ambiente familiar. Además, el parador cuenta con servicios como sombrillas y reposeras, lo que lo convierte en un excelente lugar para pasar el día.

Cómo llegar a Mar del Sur