Reparan una de las rutas más importantes de la Argentina: conecta al Conurbano con la Costa Atlántica

Se trata de una autovía clave debido a que conecta con uno de los destinos favoritos de los argentinos para la temporada de verano, por lo que durante las vacaciones suele estar atravesada por un tránsito intenso.

Obras en la Ruta Provincial 2. Foto: AUBASA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que se están llevando a cabo obras en una de las principales Rutas Provinciales de acceso a la Costa Atlántica.

Se trata de la Ruta 2, una autovía clave debido a que conecta con uno de los destinos favoritos de los argentinos para la temporada de verano, por lo que durante las vacaciones suele estar atravesada por un tránsito intenso.

Cómo y dónde serán las obras en la Ruta 2

Esta ruta conecta el Conurbano con la Costa Atlántica. Es por ello que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires anunció que las refacciones se centrarán en el sector entre los partidos de Dolores y Maipú.

Según se informó, el tramo de 140 kilómetros forma parte del Plan de Obras 2024-2027 que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) impulsa junto con Vialidad para la puesta en valor de los 360 kilómetros. Se estima que la inversión total será de $22.826 millones.

En cuanto a las obras, los trabajos contemplarán la repavimentación integral de la autovía, el recambio de barreras flexibles metálicas para mayor seguridad y nueva demarcación horizontal para una mejor visibilidad. Tras ello, se prevé que el 86% de la ruta estará renovada.

La renovación de la Ruta 2 empezó en octubre del año pasado y se prolongará por 12 meses. Cabe recordar que las refacciones se encuentran en pausa por la temporada alta de verano, época en donde transitan gran cantidad de turistas.

La ejecución de las obras está a cargo de AUBASA, la empresa estatal concesionaria de la ruta. En tanto, las adjudicatarias son: