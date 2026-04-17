Camia el viaje a la Costa Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un cambio histórico está a punto de modificar la forma de circular por algunas de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires. El sistema tradicional de cabinas de peaje, con filas, barreras y demoras, comenzará a desaparecer progresivamente para dar paso a un modelo de cobro automático sin detenciones, conocido como “free flow”.

La decisión marca un punto de inflexión en la infraestructura vial bonaerense y apunta a mejorar la experiencia de millones de conductores que cada año utilizan los corredores hacia la Costa Atlántica y la autopista Buenos Aires–La Plata, especialmente en fines de semana largos y temporada alta.

Qué cambia con el nuevo sistema de peajes sin barreras

El nuevo esquema elimina por completo las cabinas físicas de cobro. En su lugar, se instalarán pórticos elevados con cámaras y sensores inteligentes que detectan automáticamente el paso de cada vehículo. El cobro se realiza sin necesidad de frenar ni reducir la velocidad, lo que permite una circulación continua y mucho más fluida.

Los vehículos que cuenten con TelePASE verán el cargo reflejado de forma automática, tal como ocurre actualmente en varias autopistas urbanas. Quienes no estén adheridos al sistema deberán abonar el peaje de manera digital dentro del plazo establecido. En caso de no hacerlo, el sistema contempla sanciones administrativas.

El objetivo central es reducir tiempos de viaje, eliminar cuellos de botella y minimizar situaciones de riesgo provocadas por frenadas bruscas o distracciones en las zonas de peaje.

En qué rutas se sacarán primero las cabinas

La implementación del sistema será progresiva y comenzará en corredores estratégicos por su volumen de tránsito y su importancia turística y logística. En una primera etapa, el plan contempla:

Tramos de rutas que conectan con la Costa Atlántica , clave para el turismo

Accesos y zonas críticas de la autopista Buenos Aires–La Plata, uno de los principales ingresos al Área Metropolitana

Estas obras iniciarán en los próximos meses y la puesta en funcionamiento completa está prevista para el segundo semestre de 2026, según el cronograma oficial.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

Menos demoras y más seguridad vial

Uno de los principales beneficios del sistema free flow es la eliminación de filas en horarios pico. Al no existir barreras físicas, el tránsito se vuelve más previsible y continuo, incluso en jornadas de alto flujo vehicular.

Además, la medida tiene un impacto directo en la seguridad vial. Las cabinas de peaje suelen ser puntos críticos donde se concentran siniestros por cambios de carril repentinos, frenadas inesperadas o distracciones. Al quitarlas, se reducen notablemente estos riesgos.

Un impacto positivo también en el ambiente

El cambio no solo mejora el tránsito: también tiene un beneficio ambiental. Cada vez que un vehículo frena y vuelve a acelerar, aumenta el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. La circulación constante permite reducir ese efecto.

Experiencias similares en otros países muestran que los sistemas sin barreras pueden disminuir las emisiones de dióxido de carbono en porcentajes significativos, especialmente en corredores con alto tránsito diario.

Una tendencia que ya funciona en otros lugares

El modelo de peajes free flow no es nuevo. Se utiliza desde hace años en autopistas de Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina. En Argentina, ya funciona con éxito en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, donde logró reducir tiempos de viaje y mejorar la fluidez del tránsito urbano.

La extensión de este sistema a rutas provinciales representa un salto tecnológico que comienza a alinear a la red vial bonaerense con estándares internacionales de transporte inteligente.

Peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan adherirse al TelePASE o informarse sobre los canales de pago digital disponibles. Con el nuevo sistema, pasar sin abonar dejará de ser un error “invisible” y pasará a estar completamente registrado.

El mensaje es claro: el peaje no desaparece, pero cambia la forma de pagarlo.

Un antes y un después en las rutas bonaerenses

La eliminación de cabinas marca el fin de una imagen clásica del viaje en ruta y el comienzo de una nueva etapa. Menos espera, más agilidad y mayor seguridad resumen un cambio que impactará directamente en la vida cotidiana de quienes circulan por estos corredores.

Para millones de automovilistas, este giro tecnológico promete transformar un trámite tedioso en un paso casi imperceptible del viaje.