Cómo tramitar autorización para viajar con menores al exterior. Foto: Freepik.

Para viajar con menores al exterior, la Dirección Nacional de Migraciones recordó que es obligatorio contar con la autorización correspondiente.

El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad, compartió información importante sobre cómo se realiza dicho permiso y qué documentación se necesita.

Cuándo se necesita la autorización

La autorización para que un menor viaje al exterior es obligatoria cuando lo hace solo, acompañado por uno solo de sus padres o tutores, o junto a terceros. En estos casos, se debe presentar el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI) y, cuando corresponda, el pasaporte del menor.

Cabe destacar que, aun cuando el menor viaje con ambos padres, también es necesario acreditar el vínculo mediante la documentación requerida.

Cuándo se necesita la autorización para que el menor pueda viajar al exterior. Foto: Freepik.

La autorización puede tramitarse con turno previo en más de 100 dependencias migratorias de todo el país y cuenta con tres modalidades disponibles:

Normal : el plazo de entrega es de 10 días hábiles.

Express : se entrega en 48 horas.

Al instante: se resuelve en hasta 2 horas.

Cuándo se debe emitir la autorización

La autorización para que un menor viaje al exterior se debe emitir para las siguientes situaciones:

Para un viaje único: debe utilizarse dentro de los 90 días desde su emisión.

Para un viaje largo: por un período de tiempo definido.

Hasta la mayoría de edad del menor.

En cualquiera de estas tres modalidades, la autorización puede ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los padres.

Requisitos para viajar al exterior, según el país

Por otro lado, la Dirección Nacional de Migraciones reiteró cuáles son los documentos indispensables para salir del país. La aclaración forma parte del Plan Verano, una iniciativa del organismo que busca facilitar los viajes y evitar inconvenientes durante la temporada de vacaciones.

Argentinos

Para viajar a países del Mercosur y Estados Asociados (Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela): DNI o pasaporte vigente.

Para países fuera del Mercosur: pasaporte vigente y Visa, si el país de destino la exige.

Requisitos para viajar al exterior con un menor, según el país. Foto: Freepik.

Extranjeros residentes en Argentina

Con residencia permanente : pasaporte o cédula del país de origen y constancia de residencia en Argentina.

Con residencia precaria : documento de viaje correspondiente.

Para viajar fuera del Mercosur: pasaporte vigente de su nacionalidad y documento que acredite que vive en Argentina.

Para más información sobre la autorización para viajar al exterior con menores, se puede comunicar a través de WhatsApp al número +54 9 11 3910-1010.