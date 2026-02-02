Fila frente al consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar certificados de antecedentes penales, un documento necesario para el programa de regularización migratoria. Foto: REUTERS

El anuncio del Consejo de Ministros del pasado 27 de enero de 2026 sobre una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular ha generado un fuerte impacto administrativo y político en España. La medida, que se aprobará mediante real decreto, podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, aunque especialistas advierten que el número real de solicitudes podría superar ampliamente esa cifra.

Desde el anuncio, se ha registrado un aumento notable de la afluencia en oficinas de Extranjería y comisarías, especialmente en provincias como Almería y Barcelona, donde se observan largas colas de personas que buscan información y documentación previa.

En Ceuta, en tanto, sindicatos policiales alertaron sobre un repunte de la presión migratoria en frontera y la falta de medios para gestionar el incremento de solicitudes. Todo esto hace que la policía local quede colapsada para controlar y regular todo este aluvión de personas.

Por ejemplo, en Barcelona ya se han producido aglomeraciones en el consulado de Pakistán para iniciar los mismos trámites de regularización.

Requisitos para acceder a la regularización en España

Según el Gobierno español, podrán acogerse a este proceso quienes cumplan tres condiciones básicas:

Haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país al momento de la solicitud.

No contar con antecedentes penales incompatibles.

El plazo para presentar solicitudes aún no está cerrado, pero el Ejecutivo prevé abrirlo entre abril y junio de 2026.

Una de las principales novedades del proceso es que la autorización provisional de residencia y trabajo se activará desde la admisión a trámite, sin necesidad de esperar la resolución definitiva. Esto permitirá a los solicitantes trabajar legalmente, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos desde el inicio del expediente.

Duración del permiso y renovación

El permiso inicial tendrá una vigencia de un año, mientras que en el caso de los menores será de cinco años, lo que aporta mayor estabilidad. No se trata de una residencia permanente, sino de un primer paso que podrá derivar en autorizaciones de mayor duración si se cumplen los requisitos de renovación.

Largas filas para pedir certificados y regularizar la situación migratoria. Foto: REUTERS

Hay que tener en cuenta que la regularización no concede derecho a voto en elecciones generales ni autonómicas, ya que ese derecho está reservado a ciudadanos españoles. Tampoco habilita automáticamente la reagrupación familiar, que solo puede solicitarse tras un año de residencia legal y con los familiares fuera de España.

Cabe recordar que España ya recurrió en seis ocasiones a regularizaciones extraordinarias desde la transición democrática, incorporando a más de un millón de personas al sistema legal. La más amplia fue la de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras casi 20 años sin medidas de este tipo, el Ejecutivo vuelve a utilizar este mecanismo en un contexto marcado por la falta de mano de obra y la presión migratoria.