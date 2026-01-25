Según la Administración Trump, los dos asesinatos en Minnesota son justificados:

Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Solo pasaron 17 días entre el asesinato de Alex Pretti y el de Renée Good a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Minnesota, donde varios manifestantes salen a las calles a cuestionar el accionar violento de las fuerzas del orden a la hora de querer capturar migrantes.

Ambos asesinatos tuvieron lugar en un estado que es controlado por demócratas, donde el presidente republicano, Donald Trump, intenta acaparar el poder y bajar la preponderancia de la oposición con un accionar violento.

El accionar violento del ICE. Foto: REUTERS

Good era una terrorista y Pretti estaba armado, según las autoridades

Una de las formas de justificar las matanzas de Good y Pretti por parte de las autoridades fue atribuirles causas a las víctimas que habrían desatado el accionar violento de las fuerzas federales que acabaron con sus asesinatos.

En ese sentido, desde la Administración Trump alegan que Renée Good era una terrorista y que reaccionó de manera hostil contra los uniformados del ICE cuando le advirtieron que deponga su actitud y se baje del auto que conducía.

Renée Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE. Foto: Captura de video.

Respecto de Pretti, aludieron que él estaba armado y eso desató que dispararan contra su humanidad, en legítima defensa de los miembros del ICE.

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, desmiente estas afirmaciones y sostiene que las fuerzas federales actuaron con vehemencia y con un accionar desmedido que acabó con dichas vidas.

¿Qué dijo Trump sobre el asesinato de Alex Pretti?

Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos en Minessota, murió a manos de los agentes del ICE que dispararon sin piedad cuando intentaban capturarlo.

Trump se refirió al hecho a través de un mensaje de su red social Truth Social, donde ratificó que el hombre estaba armado al momento de su arresto: “Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar".

Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes de ICE en Minnesota. Foto: Redes sociales

La propia familia de Pretti confirmó que él había participado en varias protestas en Minneápolis tras lo que fue el asesinato por parte del ICE de Renée Good, en una redada anterior organizada por el Gobierno de los Estados Unidos para atrapar migrantes en el estado de Minnesota.