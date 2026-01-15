Guardavidas rescataron un perrito en Mar del Plata. Foto: captura video.

En las últimas horas se viralizó un video de un rescate protagonizado por guardavidas y un perro en Playa Grande, Mar del Plata. Según las imágenes que circularon en redes sociales, dos hombres, atentos a la situación, salvaron a un labrador negro que se había alejado de la orilla y comenzaba a ahogarse.

El animal era conocido en la playa por su fanatismo por el agua, aunque esta vez superó sus propios límites. Al advertir que estaba en problemas, ambos guardavidas no dudaron en intervenir: uno de ellos lo sostuvo entre sus brazos y juntos lograron llevarlo hasta las piedras para poder subirlo.

Guardavidas rescataron un perrito en Mar del Plata. Video: redes sociales.

Antes de que la situación se convirtiera en una tragedia, lograron sacarlo del mar, demostrando profesionalismo, rapidez y compromiso con su labor.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, tras ser rescatado, el perro les “agradeció” moviendo la cola, como si reconociera el gesto de los rescatistas.

Guardavidas rescataron un perrito en Mar del Plata. Foto: captura video.

Entre la crecida del mar y las carpas, no hay playa en Mar del Plata: el enojo de turistas y vecinos

Mar del Plata dio inicio a la temporada de verano envuelta en una fuerte controversia: la reducción del espacio de playa pública frente al avance de los balnearios privados. A este escenario, que ya genera malestar entre turistas y vecinos, se sumó un factor natural que agravó la situación: la pleamar, es decir, el punto más alto que alcanza el mar dentro del ciclo de mareas.

En los últimos días, ese fenómeno se vio intensificado por una sudestada, con vientos persistentes del sur y sudeste que empujaron el agua hacia la costa. Este efecto elevó el nivel del agua por encima de lo habitual y, como consecuencia, el mar avanzó sobre la franja de arena seca, el sector donde tradicionalmente se instalan los veraneantes y se ubican las carpas.

La situación quedó reflejada en las redes sociales, donde las imágenes muestran a la emblemática Playa Grande con el agua prácticamente pegada a las carpas, dejando sin espacio disponible a quienes no pagan por una sombrilla o un lugar en los balnearios.

Poco lugar en la playa pública de Mar del Plata. Foto: X @UnWolan

Allí, durante el pico de la marea alta, el mar avanza sin obstáculos y termina ocupando casi toda la superficie de playa pública, reforzando el debate sobre el acceso al espacio costero en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

A este panorama se suma el alto costo de las carpas, que en plena temporada resultan inaccesibles para muchos turistas. Frente a esos precios, una gran parte de los visitantes se ve obligada a optar por la playa pública, pero allí el espacio es cada vez más reducido: entre el avance del mar y la ocupación privada de la costa, encontrar un lugar libre para instalar una reposera o una sombrilla se vuelve una tarea casi imposible.