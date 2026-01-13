Una postal de la playa Bristol de Mar del Plata, en la época del tsunami de 1954 Foto: AGN

El miedo y el desconcierto se hicieron presentes en la Costa Atlántica este lunes 12 de enero, más precisamente en Santa Clara del Mar, cuando una ola gigante golpeó la playa, causando heridos y cobrándose la vida de un joven. A pesar de la sorpresa, este fenómeno tuvo un precedente casi calcado 72 años antes. Más precisamente el 21 de enero de 1954 en la Playa Bristol de Mar del Plata, una fecha que no es olvidada a pesar del paso del tiempo.

Ese día un oleaje de “extraordinaria altura y violencia” invadió las playas marplatenses al mediodía, cuando nada hacía presumir el fenómeno. Así lo contaban las crónicas de la época.

Mar del Plata en la década del 50 Foto: AGN

¿Qué pasó en la Bristol en 1954?

A través del archivo histórico del diario La Capital, se pudo reconstruir que el evento de mediados del siglo XX también se produjo en una jornada de calor intenso y con un mar que, minutos antes, se presentaba con una armonía “muy propia de la temporada”.

“Un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas”, tituló LA CAPITAL el 21 de enero de 1954. Al mediodía, “cuando nada hacía presumirlo, imprevistamente una ola de extraordinaria proporciones sorprendió a los bañistas”, se informó en aquel entonces.

“Después de elevarse a considerable altura, (la ola) se extendió con violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso”, indicó el medio.

El relato de la época describe un cuadro dramático en la Playa Bristol, donde miles de personas perdieron contacto con sus hijos en medio del tumulto. Los bañistas que estaban en el agua fueron “abrazados” por las masas líquidas, lo que obligó a una intervención masiva de guardavidas y personal de Asistencia Pública.

Así reflejaba La Capital lo sucedido Foto: La Capital

¿Hubo víctimas fatales en aquel fenómeno histórico?

A pesar de la magnitud del desastre, el comunicado de la Subprefectura Marítima de aquel entonces confirmó que no se lamentaron muertes. Sin embargo, se registraron once casos de personas asfixiadas que lograron recuperarse tras ser sometidas a maniobras de respiración artificial en la misma costa. La labor decidida de los turistas y los puestos de socorro evitó que el suceso se transformara en una tragedia de mayores proporciones.

Las autoridades brindaron un comunicado en el que relataron detalles de lo ocurrido: “Hoy a las 12, a raíz de un crecimiento extraordinario de las aguas, que alcanzaron su mayor altura en la Playa Popular, se produjeron once casos de personas asfixiadas, las que auxiliadas a tiempo y sometidas a respiración artificial, se recuperaron”.

El archivo de La Capital de Mar del Plata menciona que, previo a 1954, ya se había registrado un hecho de similares características en 1945. En esa oportunidad, el escenario fue la Escollera Norte, donde cuatro olas inmensas sorprendieron a los veraneantes, dejando un saldo de numerosos heridos y escenas de pánico generalizado en la zona. Estos antecedentes refuerzan la teoría de que la “marea meteorológica” es un riesgo latente, aunque infrecuente, en la geografía marplatense.

Terror en Playa Bristol Foto: AGN

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que provocó una “ola gigante”

Se trata de un fenómeno poco frecuente, distinto a los tsunamis tradicionales, que es generado por cambios bruscos en las condiciones meteorológicas y no por movimientos sísmicos en el fondo del mar.

Estas ondas oceánicas destructivas, que tuvieron lugar en la Costa Atlántica, son diminutas en su origen, pero van creciendo por resonancia, con tiempos de escala que van de minutos a horas, y pueden alcanzar un tamaño suficiente para causar daños de consideración en las zonas costeras.

El "mini tsunami" que causó una muerte en Santa Clara del Mar. Créditos: X @lanoticia1

Estas extraordinarias variaciones transitorias del nivel del mar pueden alcanzar los dos metros de amplitud en pocos minutos. En los casos más habituales, las oscilaciones del nivel del mar son de 60 a 120 centímetros, con periodos de 10 minutos, pero se llegaron a alcanzar oscilaciones de hasta cuatro metros.

A diferencia de los tsunamis, el origen del meteotsunami no es sísmico, no está provocado por un terremoto que tiene lugar en el fondo del mar. Tampoco es el resultado de la caída de un meteorito en el mar ni del desplazamiento de tierra ni de las olas gigantes que son generadas por el viento. La causa hay que buscarla en la meteorología. Este fenómeno se produce por pequeños y súbitos cambios en la presión atmosférica derivados del paso de frentes, ondas gravitatorias, líneas de turbonada y en general fenómenos asociados con la convección.