Abren la válvula del dique La Quebrada en Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba.

Luego de ocho años, la Administración Provincial de Recursos Hídricos dispuso la apertura de una válvula del Dique La Quebrada, ubicado en la ciudad de Río Ceballos, provincia de Córdoba. La medida tiene como objetivo regular el nivel del embalse y equilibrar el ingreso de agua tras las lluvias registradas en los últimos días.

De esta forma, el personal técnico realizó maniobras preventivas en los órganos de evacuación del Dique La Quebrada, con la apertura controlada de una válvula que libera un caudal mínimo de agua para regular el nivel del embalse.

Se trata de una medida excepcional para el sistema de Sierras Chicas, ya que esta válvula no se abría desde hace aproximadamente ocho años, debido al prolongado período de sequía.

Los trabajos son supervisados por Guillermo Vilchez, presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, quien explicó que la maniobra busca equilibrar los caudales de ingreso y salida de agua, en coordinación con la planta potabilizadora.

El operativo tiene en cuenta las previsiones meteorológicas y la posible llegada de nuevas lluvias, con el objetivo de evitar desbordes aguas abajo y asegurar el abastecimiento de agua durante todo el año.

Un espectáculo para los vecinos

La escena atrajo a vecinos y visitantes que se acercaron al perilago para observar el nivel del dique. Tras años de déficit hídrico, el embalse volvió a mostrarse colmado, generando sorpresa y expectativa en la región. Desde el organismo provincial informaron que continúa el monitoreo de la calidad del agua y pidieron a la población un uso responsable del recurso.

Se abrió una válvula del dique La Quebrada por primera vez en ocho años. Video Gobierno de Córdoba.

Dique La Quebrada, un lugar de encuentro entre vecinos

Es un punto muy visitado de las Sierras Chicas, sobre todo los fines de semana, por vecinos de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Salsipuedes y Córdoba capital. Se lo elige para pasar el día, hacer caminatas, andar en bici, sacar fotos y disfrutar del paisaje.

Además, al estar dentro de la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, tiene un fuerte atractivo ambiental. Se permiten actividades recreativas y náuticas sin motor (como kayak o remo), justamente para preservar la calidad del agua.

No es un destino turístico “comercial” con paradores o playas armadas, pero sí un lugar muy valorado por el turismo de naturaleza, el ecoturismo y el deporte al aire libre.

¿Dónde está el Dique La Quebrada y cuál es su función?

El Dique La Quebrada se encuentra a unos 7 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba. Se trata de un embalse de pequeñas dimensiones —con una superficie aproximada de 30 hectáreas— que cumple un rol clave en el sistema hídrico de la región.

Además de permitir actividades recreativas y deportivas sin motor, el lago es el eje central de la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, que protege toda la cuenca del embalse y abarca unas 4.200 hectáreas. Su función principal es el abastecimiento de agua potable, no solo para Río Ceballos, sino también para localidades vecinas como Unquillo, Mendiolaza y parte de Salsipuedes.

En los últimos años, el crecimiento poblacional y los períodos de escasez de lluvias provocaron importantes variaciones en el nivel del embalse, lo que llevó a declarar la emergencia hídrica en varias oportunidades.

La historia del Dique La Quebrada

El proyecto del Dique La Quebrada comenzó a gestarse en 1913, cuando se evaluó aprovechar las aguas del arroyo Salsipuedes para garantizar el abastecimiento de agua en la región.

A lo largo de las décadas siguientes se sucedieron distintas gestiones y comisiones para la adquisición de los terrenos, que finalmente fueron expropiados por la Provincia en 1949 y puestos a disposición del Gobierno nacional.

Las obras de construcción se iniciaron en 1974 y el dique fue inaugurado en febrero de 1976, con la presencia de autoridades nacionales y del entonces gobernador de Córdoba, Raúl Bercovich Rodríguez.

Desde entonces, el embalse se convirtió en una infraestructura clave para el suministro de agua potable y el desarrollo de la región de Sierras Chicas.