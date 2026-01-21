La inauguración será en avenida San Pedrito 5. Foto: Kentucky

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por tener un centenar de pizzerías que marcan un estilo en cada barrio. Una de las más reconocidas abrirá una nueva sucursal en el barrio porteño de Flores tras siete aperturas durante 2025 en Salta, Neuquén, Tucumán y Mendoza y promete ser furor en la gastronomía.

Se trata de Kentucky, la famosa pizzería que cuenta con su tradicional estilo “al molde” y abrirá una nueva sucursal en avenida San Pedrito 5 -en la intersección con avenida Rivadavia-, en pleno barrio de Flores. Durante 2025, la marca siguió creciendo de manera sostenida con siete aperturas en distintas regiones del país como Salta, Neuquén, Tucumán y Mendoza.

Su llegada al corazón de Flores se proyecta como un punto de partida para este 2026 reafirmando la presencia de Kentucky en una de las zonas más transitadas y con mayor espíritu barrial de Buenos Aires. El nuevo local fue diseñado para integrarse al movimiento cotidiano del barrio y ofrecerá una propuesta que combina tradición, calidad y cercanía.

Kentucky y un nuevo punto de encuentro en Flores

La marca sigue fiel a su sello más representativo: la tradicional pizza al molde bien cargada de muzzarella, contundente y con ese gusto inconfundible que ya es parte del ritual Kentucky. Es el formato que la vio nacer y que con el paso del tiempo, se consolidó como el eje central de su identidad.

En sintonía con esa impronta, el nuevo local mantendrá el espíritu de la pizzería de barrio: un ambiente cálido, familiar y pensado como un punto de reunión habitual. La llegada a Flores reforzará la decisión de la marca de estar cerca de su público y de preservar los valores que la distinguen desde sus comienzos.

