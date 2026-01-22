Una excavadora tiró abajo un puente en Rosario. Foto: Redes sociales

Un impactante accidente tuvo lugar este jueves en la ciudad santafesina de Rosario, cuando un camión que transportaba una excavadora tiró abajo un puente peatonal de la Av. Circunvalación.

La estructura de hormigón y metal fue arrancada de cuajo por el impacto y cayó completa sobre la ruta, generando un caos en el tránsito.

Una excavadora tiró abajo un puente en Rosario. Video: X @Nachoochova

Por suerte, al momento de la caída de la plataforma, no había peatones ni vehículos en el lugar, por lo que no se registraron heridos.

Según imágenes viralizadas en redes, la pasarela quedó tendida entre Uriburu y Avellaneda, sentido norte, lo que obligó a disponer un corte total de la circulación vehicular en ese sector.

Ante la situación, Vialidad Nacional informó que la mano hacia el puente Rosario–Victoria “es desviado en Ovidio Lagos (RP 18) hacia la Ruta Nacional A012″.

Caos de tránsito tras el accidente en Av. Circunvalación. Foto: X @CIOR_Rosario

Cómo fue el accidente que terminó con un puente derrumbado

El siniestro vial tuvo lugar por la tarde y fue ocasionado por un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac.

La altura de la máquina superó la del puente peatonal ubicado sobre calle San Nicolás, y al impactar con la estructura la terminó derribando. En tanto, a pesar del impacto, la maquinaria permaneció fija en el semirremolque y el conductor del camión tuvo que frenar en la banquina.