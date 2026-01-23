Paro de colectivos en Buenos Aires. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Se vuelve a tensar la situación entre la Secretaría de Transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector. Ante la falta de un acuerdo salarial para los choferes que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aparece la posibilidad de que ocurra un nuevo paro de colectivos.

Durante este jueves, se llevó a cabo una reunión por parte de los representantes, pero no obtuvieron un resultado positivo. Esto obligó a pasar a un nuevo cuarto intermedio y se dilatan las charlas.

Paro de colectivos; paro de transporte. Foto: NA (Marcelo Capece)

Tensión en las negociaciones salariales y se acerca un posible paro

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, había convocado a la reunión en cuestión. A pesar de que los representantes buscaron una solución, no hubo acuerdo y crece la alarma por el posible paro de colectivos.

La UTA presentó durante la reunión una “última versión de propuesta de incremento salarial” que se ajustaba a la dinámica de las charlas anteriores, ya que habían calificado de “burla” la propuesta del aumento del 1% que habían ofrecido las autoridades.

Roberto Fernández - UTA

Las empresas indicaron que buscan una “justa recomposición salarial” para los trabajadores, aunque condicionaron cualquier aumento a la estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte. Y remarcan que padecen de un “estrangulamiento financiero” producto del retraso en el pago de subsidios estatales.

Qué se sabe del posible paro de colectivos en el AMBA

El cuarto intermedio permanecerá hasta el próximo martes 27 de enero a las 15, según pactaron los funcionarios del Gobierno. Allí, tendrá lugar una audiencia virtual para buscar un entendimiento.

Paro de colectivos; transporte público. Foto: NA

La UTA volvió a mencionar que sigue en estado de alerta, por lo que en caso de que no haya un acuerdo el próximo martes, pasarán a un plan de lucha. Este proceso puede incluir un paro de colectivos total en las líneas del AMBA, aunque no mencionaron fechas.

Cambios en la Secretaría de Transporte

Esta tensión se da en el marco del cambio de autoridades en la Secretaría de Transporte. Luis Pierrini dejó su cargo como titular días atrás, tras renunciar por motivos personales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Fernando Herrmann, nuevo secretario de Transporte de la Nación. Foto: LinkedIn

En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.