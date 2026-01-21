El gremio anunció un paro nacional en rechazo a la reforma laboral, que se discutirá en las sesiones extraordinarias de febrero. Foto: ATE Capital

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal confirmó un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que planea implementar el Gobierno. Desde el gremio, indicaron que “tenemos que convocar a cada laburante para movilizar y defender los derechos conquistados” y se supo cuándo será la movilización hacia el Congreso.

“La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei intenta imponer constituye un ataque directo a las condiciones de trabajo, a la estabilidad laboral y a la organización sindical, y forma parte de una estrategia más amplia de vaciamiento del Estado, transferencia de recursos hacia los sectores concentrados y disciplinamiento de las y los trabajadores”, indicó el gremio en el comunicado oficial.

Paro nacional de ATE en rechazo a la reforma laboral: cuándo será

Según se supo, el paro nacional con movilización se llevará adelante el día que el Congreso sesione para tratar la reforma laboral. El Gobierno solo anunció la reapertura de sesiones extraordinarias tras lo discutido en diciembre, que será desde el próximo 2 de febrero, por lo que todavía no hay ninguna fecha definida.

De esta manera, se espera la confirmación oficial de la fecha del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, jornada en la que ATE se movilizará de manera contundente. Por el momento, ningún servicio de transporte público se verá afectado y los trenes, colectivos y subtes funcionarán con normalidad.

Paro de ATE

“Desde ATE Capital advertimos que este nuevo intento de avanzar sobre derechos conquistados se da en un contexto de brutal ajuste, endeudamiento externo y transferencia de recursos desde el pueblo trabajador hacia una minoría privilegiada, al mismo tiempo que se cierran servicios públicos, se desfinancian áreas sensibles y se condena a amplios sectores de la población al abandono”, añadió el gremio.

Crece la tensión entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral: “Va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral de Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. El dirigente se refirió a este tema durante la jornada de este martes 20 de enero y se incrementó la tensión con el Gobierno.

“A medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada ‘reforma laboral’, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”, sostuvo.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El dirigente consideró que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno que prioriza la financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”.

Además, Sola señaló que “los legisladores antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de las y los trabajadores. No castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación. En todo caso, necesitamos cambiar para mejorar”. Y lanzó: "Igualmente, no tengo dudas que, de aprobarse el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad“.