Prefectura de Uruguay lideró el rescate del turista argentino Daniel Alfredo Crisci. Foto: X / @Prefectura_Uy.

Un turista argentino vivió una verdadera odisea en la costa de Uruguay luego de permanecer más de diez horas a la deriva en el mar, tras sufrir un desperfecto mecánico en su moto de agua.

El episodio generó un intenso operativo de búsqueda y rescate por parte de la Armada Nacional uruguaya y la Prefectura del Puerto de Punta del Este, y concluyó recién en la mañana de este viernes con el hallazgo del hombre, que inicialmente se negó a recibir asistencia.

El protagonista del hecho fue Daniel Alfredo Crisci, abogado de 58 años, oriundo de la zona de Olivos, provincia de Buenos Aires. Según se informó, el jueves por la tarde retiró su moto acuática de una guardería náutica en Solanas con la intención de trasladarse hasta Piriápolis. Sin embargo, al no regresar en el horario previsto, su esposa dio aviso a las autoridades marítimas, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

De acuerdo con personal de Prefectura, Crisci reconoció que sufrió una falla mecánica que le impidió continuar la navegación. Cuando finalmente fue localizado, manifestó que tenía frío y, en un primer momento, rechazó la asistencia.

El prefecto Sebastián Sorribas brindó detalles del hallazgo en declaraciones a radio Cadena del Mar: “Próximo a las 06.30, después de hacer una búsqueda de toda la noche, la (embarcación) Route 15, que venía desplegada desde Montevideo hacia Piriápolis realizando un patrón de búsqueda, divisa una moto de agua de similares características a lo que estábamos buscando. Se aproxima. El hombre tenía un tema mecánico que recién había subsanado”.

El funcionario agregó: “De acuerdo a lo que declara, no necesita asistencia médica”. No obstante, aclaró que se aplicaron los protocolos correspondientes: “Se lo hidrató, algo fundamental en cualquier persona que se encuentra en el mar; está sumamente consciente, sabe lo que le pasó, no tiene ningún tipo de dolor. Estaba con un poco de frío, natural de estar diez horas en el mar”.

Respecto a la negativa inicial del turista argentino a ser asistido, Sorribas explicó: “Cuando se lo encuentra, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solana por sus propios medios. Claramente, después de que se realiza un despliegue como este, y que hay una denuncia de desaparecido, se lo sube a bordo, se le da la mayor seguridad, lo quiera o no, y se lo trasladó a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos también de la adrenalina y el shock”.

El hecho causó preocupación también en Argentina. Según supo Infobae, vecinos de la familia Crisci se acercaron a la inmobiliaria que el abogado comparte con su hermano Antonio en Olivos, en busca de información tras conocerse las primeras noticias. Antonio, además, se encuentra actualmente en Punta del Este.

El operativo de búsqueda y rescate

La Armada Nacional de Uruguay informó que el jueves, alrededor de las 20.35, se activó un operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) tras el reporte de un motonauta desaparecido entre Solanas y Piriápolis.

El despliegue incluyó embarcaciones neumáticas, lanchas, un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron de vigilancia marítima con capacidad para operaciones nocturnas.

Ante la falta de contacto visual durante varias horas, se dispuso la salida de la lancha patrullera ROU 15 “Río de la Plata” desde el Puerto de Montevideo, para reforzar la búsqueda en condiciones de mar desfavorables. Finalmente, cerca de las 07, la embarcación logró divisar la moto acuática a seis millas náuticas de la costa.

En un comunicado oficial, la Armada destacó que el motonauta fue escoltado hasta el Puerto de Punta del Este, donde quedó a disposición para la evaluación médica correspondiente, y subrayó “el alto grado de alistamiento, la rápida capacidad de respuesta y la efectiva coordinación operativa” demostradas durante el rescate.