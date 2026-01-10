Juan Álvarez Pinto, ministro en San Luis, salvó a un grupo de turistas. Foto: Redes sociales

Juan Álvarez Pinto es el ministro de Turismo y Cultura de San Luis. En las últimas horas fue noticia, aunque no por su gestión, sino porque fue protagonista de un destacado hecho en medio de una crecida repentina del arroyo de Los Molles.

El funcionario provincial no dudó en ingresar al agua y rescatar a turistas que estaban en peligro. En medio de las lluvias intensas que se dieron en las sierras, el Complejo El Talar vio como el caudal del agua subió de golpe y afectó a varios turistas.

Un ministro de San Luis le salvó la vida a unas turistas. Video: Facebook.

Una de las mujeres allí presentes tenía su pierna atorada entre las piedras, por lo que se comenzó un operativo improvisado para salvarla. Mientras realizaba ciclismo, Álvarez Pinto vio la situación y no dudó en colaborar.

El funcionario ingresó al arroyo y avanzó en el agua, con consejos para que las mujeres atrapadas no desesperen y cometan errores que pongan en riesgo su vida.

“Había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo", indicó el ministro en conversación con FM La Bomba.

Juan Alvarez Pinto, ministro en San Luis. Foto: Redes sociales

Y siguió en su relato: “Cuando llegamos, la crecida había sorprendido a algunos turistas. Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo”.

El gran problema era que una de las mujeres tenía una pierna atrapada en el agua: “Por suerte se tranquilizó, pudo liberarse y seguimos hasta una parte donde se sentaron a descansar. Después salimos, aunque el peligro seguía porque llovía cada vez más”.

Frente al fuerte fenómeno, explicó lo que ocurría en el arroyo, que tenía bandera roja para no meterse por el riesgo que implicaba. “No eran turistas locales. Había más de 50 personas porque eran varias excursiones. Del otro lado del arroyo quedó otra persona, que fue rescatada por los bomberos. Después la crecida fue mayor, pero por suerte salió todo bien”, indicó Juan Álvarez Pinto.