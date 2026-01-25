Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transitará una semana marcada por el calor y el tiempo mayormente estable, con temperaturas elevadas y pocas probabilidades de lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 31 y 36 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 23 y 26 grados, generando jornadas de mucho calor.

El lunes 26 será el día más caluroso de la semana, con una máxima que podría alcanzar los 36 °C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Las altas temperaturas continuarán durante el resto de los días, aunque con valores levemente más moderados.

El único día con probabilidad de lluvias será el martes 27, cuando se esperan chaparrones durante la mañana con posibilidades que rondan entre el 10% y el 40%. Con el correr de la jornada, las condiciones tenderían a mejorar, dando paso a una tarde con nubosidad variable y descenso leve de la temperatura.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Desde el miércoles 28 en adelante, el clima volverá a mostrarse estable, con cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones y máximas cercanas a los 31 y 32 grados hasta el fin de semana.

En resumen, será una semana ideal para actividades al aire libre, con la única salvedad del martes, día en el que conviene estar atento al paraguas.

Lo peor de la ola de calor en Buenos Aires todavía no pasó: qué día se espera una máxima de 36 grados

La última semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tuvo a las altas temperaturas como protagonistas. Como si fuera poco, el pronóstico señala que los días siguientes seguirán en la misma sintonía, con una poderosa ola de calor que alcanzará los 36° de máxima.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se espera que permanezca la ola de calor sobre el AMBA. Esto se sentirá con mayor fuerza durante el lunes 26 de enero, con una temperatura que preocupa.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

En detalle, el SMN indicó que el día más intenso de la semana en cuanto a temperaturas extremas será el lunes 26, con una máxima que tocará los 36°, aunque se estima que la sensación térmica puede estar aún más cerca de los 40°.

Lo llamativo es que el cielo tendrá una importante nubosidad, ya que estará mayormente nublado casi toda la jornada. Con respecto a la mínima, también será la más alta de la semana: tocará los 26° durante la mañana.

Recomendaciones del SMN ante una ola de calor

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Calor en Buenos Aires.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.