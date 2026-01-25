App SUBE: todas las funciones, descuentos y requisitos para usarla en Argentina. Foto: NA.

La app SUBE se consolidó como una herramienta clave para quienes utilizan a diario el transporte público en Argentina. Diseñada para complementar el Sistema Único de Boleto Electrónico, la aplicación permite pagar viajes, gestionar saldo y acceder a beneficios tarifarios directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de recurrir exclusivamente a la tarjeta física.

El sistema SUBE funciona como medio de pago obligatorio en colectivos, trenes y subtes en la mayor parte del país. A través de este mecanismo, millones de usuarios pueden acceder a descuentos y tarifas diferenciales, especialmente aquellos incluidos en programas sociales o que realizan combinaciones de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

App SUBE: todas las funciones, descuentos y requisitos para usarla en Argentina. Foto: NA.

¿Qué es la app SUBE y cómo funciona?

La app SUBE permite centralizar distintas formas de pago desde un mismo dispositivo móvil. A través de la aplicación, los usuarios pueden:

Cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras virtuales.

Utilizar SUBE digital acercando el celular al lector.

Abonar viajes mediante código QR.

Consultar y verificar beneficios vigentes.

Registrar la tarjeta SUBE a nombre del usuario.

Para poder descargarla, el teléfono debe contar con sistema operativo Android 6 o superior, al menos 125 MB de espacio libre y tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano). Esta última es indispensable para realizar pagos acercando el celular al validador del transporte.

App SUBE: todas las funciones, descuentos y requisitos para usarla en Argentina. Foto: NA.

Beneficios y descuentos disponibles con SUBE

Uno de los principales atractivos del sistema SUBE es la posibilidad de acceder a tarifas reducidas. Entre los beneficios más importantes se encuentra la Tarifa Social Federal, que ofrece un 55% de descuento para:

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Titulares de programas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Para acceder a este beneficio, es necesario contar con la SUBE registrada y cargar previamente el PIN SUBE, que se gestiona a través de Mi ANSES.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, rige la Tarifa Escalonada de Subte, que aplica descuentos del 20%, 30% y 40% al superar los 20, 30 y 40 viajes mensuales, respectivamente.

Tarjeta SUBE. Foto: Web SUBE

Descuento por combinaciones en el AMBA

Otro beneficio relevante es el descuento por combinaciones en el AMBA. Este esquema está disponible únicamente para tarjetas SUBE registradas y funciona de la siguiente manera:

Primer viaje: tarifa plena.

Segundo viaje, dentro de las 2 horas: 50% de descuento.

A partir del tercer viaje: 75% de descuento.

Para que el sistema reconozca las combinaciones, es indispensable que la SUBE esté registrada y asociada a los datos del usuario. La app SUBE no solo facilita el pago del transporte público, sino que también permite acceder de forma más simple a beneficios económicos y promociones vigentes.