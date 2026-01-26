Boleto Educativo Gratuito 2026: fechas de inscripción y requisitos provincia por provincia. Foto: argentina.gob.ar.

Con el arranque del ciclo lectivo 2026 cada vez más próximo, el Boleto Educativo Gratuito vuelve a posicionarse como una de las herramientas más importantes para garantizar el acceso a la educación. El programa permite que estudiantes, docentes y personal auxiliar puedan viajar sin costo o con tarifas reducidas en el transporte público, tanto urbano como interurbano.

Presente en varias provincias del país, el beneficio busca aliviar el impacto del gasto diario en transporte y facilitar la continuidad educativa en todos los niveles.

¿Cuándo abre la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2026?

Las fechas de inscripción varían según la provincia, aunque febrero concentra la mayor parte de los trámites:

Ciudad de Buenos Aires (CABA): la inscripción se habilitará el 16 de febrero , tanto para nuevos beneficiarios como para renovaciones. Quienes ya tengan la SUBE estudiantil registrada solo deberán apoyarla en una Terminal Automática SUBE para reactivar los 50 viajes gratuitos mensuales .

Provincia de Buenos Aires: los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario deben inscribirse en la web oficial de transporte. En el caso de universitarios, el trámite se realiza a través de SIU Guaraní , con requisitos académicos específicos.

Córdoba: el trámite se gestiona mediante Ciudadano Digital (CiDi) y se habilita de manera progresiva durante febrero. El beneficio se activa automáticamente una vez que la institución carga la matrícula definitiva.

Santa Fe: la inscripción comenzó el 19 de enero y se realiza de forma online a través de la app oficial o la web provincial. El beneficio incluye dos viajes diarios gratuitos para estudiantes, docentes y auxiliares.

Misiones: la renovación es online, pero exige presentar un formulario certificado por la institución educativa en centros habilitados.

Salta: el sistema es administrado por SAETA. En muchos casos, la renovación se realiza de manera automática al pasar la tarjeta por las terminales, siempre que el alumno figure en el padrón escolar actualizado.

Qué requisitos se piden según el nivel educativo

El trámite del Boleto Educativo Gratuito no es igual para todos los niveles:

Nivel inicial y primario: suele ser el proceso más simple, con renovaciones automáticas en varias provincias y reactivación directa de la SUBE.

Nivel secundario: además de la documentación básica, algunas jurisdicciones exigen constancia de asistencia o la carga de la matrícula definitiva por parte de la institución.

Universidad: en universidades nacionales, el trámite se realiza a través de plataformas como SIU Guaraní y requiere acreditar regularidad académica, como la aprobación de al menos dos materias durante 2025.

El Boleto Educativo Gratuito se consolidó como una herramienta fundamental para sostener la escolaridad y reducir la deserción, especialmente en contextos de aumento del costo del transporte. Por eso, desde los organismos oficiales recomiendan iniciar el trámite con anticipación y verificar que la tarjeta SUBE esté registrada correctamente a nombre del beneficiario.