Avenidas porteñas Foto: Gobierno CABA

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave que cambiará el tránsito para siempre. Se trata del programa Avenidas Porteñas donde el Gobierno impulsa una serie de intervenciones estratégicas para mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad del espacio público.

La idea es transformar corredores esenciales para el transporte, el comercio y la vida barrial. Algunas obras ya están en marcha y otras ya fueron finalizadas en distintas avenidas porteñas.

El programa que cambiará el tránsito para siempre

El programa Avenidas Porteñas apunta a recuperar el rol histórico de las avenidas como ejes sociales, económicos y culturales. Cada intervención se adapta al perfil de la zona, pero todas comparten distintos lineamientos en común:

Ordenamiento del tránsito

Mejorar la experiencia peatonal

Incorporación de espacios verdes

Mayor seguridad vial

Las avenidas seleccionadas se destacan por su valor simbólico, su intensa actividad comercial y la necesidad de reordenamiento urbano. En muchos casos, se trata de trazas que no habían recibido mejoras integrales en décadas, pero que se consideran importantes para la conectividad de la Ciudad.

Avenidas porteñas Foto: Gobierno CABA

Las obras en avenidas claves

Una de las intervenciones más relevantes se desarrolla en avenida Pérez Galdós, en el barrio de La Boca. En esa zona, las obras avanzan a lo largo de sus siete cuadras, con el objetivo de hacerla más verde, segura y disfrutable para vecinos y visitantes.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo boulevard central, mayor arbolado urbano, ensanche de veredas y la incorporación de canteros con vegetación. Estas medidas permiten reducir la isla de calor y ordenar mejor la circulación vehicular.

Otra arteria clave que está siendo transformada es la avenida Independencia, donde se intervinieron 17 cuadras entre avenida Jujuy y avenida La Plata. La obra busca mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y generar un entorno más amigable para peatones y ciclistas.

Los trabajos contemplan estos avances que impacta directamente en la mejora del tránsito:

Nueva iluminación

Señalización moderna

Ensanche de esquinas

Más arbolado

canteros verdes

Un extremo olvidado de Capital

En el sur de la Ciudad, la avenida Fernández de la Cruz también verá una obra estratégica para mejorar la circulación y la seguridad vial. Las tareas se extienden a lo largo de nueve cuadras, entre Lisandro de la Torre y la avenida General Paz, en Villa Riachuelo.

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de un boulevard parquizado, la plantación de nuevo arbolado, nueva iluminación y el ensanchamiento de esquinas, claves para ordenar el tránsito pesado de la zona.

Avenida Caseros: una obra ya finalizada

En el caso de la avenida Caseros, las obras ya terminadas finalizadas entre avenida Entre Ríos y la calle Santiago del Estero, conectando los barrios de Constitución y Barracas con una traza completamente renovada.

Las mejoras incluyeron un nuevo boulevard, mayor iluminación, cruces más seguros y un importante refuerzo del arbolado, consolidando un corredor más ordenado y atractivo.

La avenida Caseros. Foto: X @BAInfraest

Estas obras no solo cambiarán el tránsito para siempre, sino que también impactan de forma directa en la calidad de vida de miles de vecinos. Menos congestión, más seguridad y espacios públicos de mayor calidad son algunos de los beneficios esperados.

Con el programa Avenidas Porteñas, Buenos Aires busca lograr un modelo de ciudad más sostenible, accesible y pensada para mejorar la vida de las personas, donde las avenidas vuelven a ser protagonistas del espacio urbano.