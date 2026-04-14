Las avenidas más antiguas de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires es una ciudad que se lee caminando. Bajo el asfalto, los semáforos y los edificios modernos, sobreviven trazas coloniales, proyectos políticos del siglo XIX y sueños de grandeza que se transformaron en avenidas. Algunas de ellas no solo organizan el tránsito: cuentan la historia de cómo se formó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estas son las avenidas más antiguas de la Ciudad, cuándo nacieron, dónde están y qué barrios unen.

Avenida Rivadavia: la columna vertebral porteña

Avenida Rivadavia, Buenos Aires. Foto: Turismo Buenos Aires.

Hablar de la avenida más antigua de Buenos Aires es hablar de Avenida Rivadavia, el eje histórico por excelencia. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando era el Camino Real al Oeste, utilizado para conectar el centro con la campaña bonaerense.

Con más de 35 kilómetros de extensión, Rivadavia nace en Plaza de Mayo y atraviesa barrios como Monserrat, Balvanera, Almagro, Caballito, Flores y Floresta, hasta convertirse en la Ruta Nacional 7 fuera de la Ciudad. En 1822 fue rebautizada en honor a Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino.

Rivadavia no solo divide simbólicamente el norte y el sur porteño: también concentra hitos históricos, antiguos cafés, cines clásicos y la traza del primer subte de América Latina, la Línea A, inaugurada en 1913.

Avenida de Mayo: el sueño europeo en el Río de la Plata

Avenida de Mayo, Buenos Aires. Foto: GCBA.

Inaugurada en 1894, la Avenida de Mayo fue la primera avenida planificada de la Argentina. Inspirada en los boulevares de París y Madrid, nació como un proyecto político y cultural que buscaba mostrar una Buenos Aires moderna y cosmopolita.

Une Plaza de Mayo con Plaza del Congreso, atravesando el barrio de Monserrat, y concentra una de las mayores colecciones de arquitectura academicista, art nouveau y art decó de la Ciudad. Por allí circularon desfiles, protestas, celebraciones y periodistas que marcaron la vida política del país.

Fue, además, el corazón de la comunidad española y el hogar de cafés históricos como el Tortoni, verdadero testigo del paso del tiempo.

Avenida Belgrano: de calle colonial a eje urbano

Avenida Belgrano hoy

Antes de llamarse así, esta avenida era conocida como Calle de la Santísima Trinidad y luego como Calle Mexía. Su traza ya existía durante la época colonial y fue rebautizada como Avenida Belgrano a fines del siglo XIX.

Se extiende desde Paseo Colón hasta Avenida Jujuy, uniendo barrios como Monserrat, San Telmo y Balvanera. A lo largo de su recorrido se instalaron mercados, conventillos e industrias tempranas, lo que la convirtió en un corredor clave para el desarrollo del sur de la Ciudad.

Avenida Independencia: historia de norte a sur

Avenida Independencia Foto: Wikipedia

La Avenida Independencia también tiene raíces coloniales. Originalmente fue una calle angosta que, con el crecimiento urbano del siglo XIX, se transformó en avenida. Su nombre actual fue adoptado tras la independencia argentina.

Recorre la Ciudad desde La Boca hasta el barrio de Boedo, atravesando San Telmo, Constitución y San Cristóbal. Es una avenida profundamente ligada a la historia obrera, inmigrante y popular de Buenos Aires, con antiguos edificios fabriles y comercios tradicionales.

Avenida Paseo Colón: Buenos Aires mira al río

Avenida Paseo Colón Foto: Wikipedia

El Paseo Colón nació a mediados del siglo XIX, cuando Buenos Aires comenzó a expandirse hacia el río. Ubicada sobre antiguos terrenos ganados al Río de la Plata, fue clave para el desarrollo portuario y comercial.

Une zonas estratégicas como San Telmo, Monserrat y Puerto Madero, conectando la vieja ciudad histórica con el frente costero. Su traza refleja el momento en que la Ciudad dejó de darle la espalda al río para integrarlo a su vida urbana.

Avenidas que cuentan quiénes somos

Estas avenidas no son solo arterias de tránsito: son capítulos vivos de la historia porteña. Por ellas caminaron carretas coloniales, tranvías, manifestantes, inmigrantes y generaciones enteras de vecinos.

Conocer su origen es entender cómo Buenos Aires pasó de ser una aldea colonial a una metrópolis latinoamericana. Y también es una invitación: la próxima vez que esperes el colectivo o cruces una esquina, mirá alrededor. Tal vez estés parado exactamente sobre el mismo camino que empezó a escribirse hace más de 200 años.