Símbolo Internacional de Acceso. Foto: Pexels

En Argentina, así como a lo largo y ancho del mundo, está vigente el Símbolo Internacional de Acceso (SIA). Este documento identifica a los vehículos en los que viaja una persona con discapacidad, por lo que otorga una serie de derechos y beneficios, como estacionamiento en sitios restringidos.

Para poder tramitarlo es preciso contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se puede solicitarlo a través de la aplicación Mi Argentina.

Símbolo Internacional de Acceso. Foto: Unsplash

Certificado Único de Discapacidad: requisitos para tramitar el Símbolo Internacional de Acceso

Es un trámite íntegramente digital y en pocos pasos se obtiene esta identificación.

Cabe señalar que el trámite solo se puede hacer a través de Mi Argentina. Un dato a tener en cuenta es que, si se es mayor de 18 años, se cuenta con el CUD y ya se tramitó el SIA, no es necesario volver a hacerlo, ya que estará disponible en Mi Argentina solo agregando la patente del vehículo en cuestión para imprimirlo.

¿Cómo tramitar el Símbolo Internacional de Acceso? Foto: Instagram/miargentinaapp

El costo del trámite del SIA es gratuito. En caso de tramitarlo por primera vez, hay que seguir los siguientes pasos y estos son los requisitos:

Ser titular o representante legal de una persona con un Certificado Único de Discapacidad vigente . Si es un menor de edad, la solicitud la debe hacer la persona que tramitó tu CUD (padre/madre/tutor o responsable legal).

El solicitante debe tener una cuenta en Mi Argentina con identidad validada.

Si el certificado de discapacidad vigente no posee código de barras (los ejemplares que se emitieron hasta el año 2015) se deberá realizar un trámite para registrarlo previamente a través del Sistema TAD.

Adjuntar la documentación solicitada.

Dentro de las 72 horas de cargada la documentación se recibirá un mail con un código para tramitar el Símbolo Internacional de Acceso en formato digital. No es requisito ser titular de un vehículo.

Hay que colocar el SIA en el parabrisas delantero. Foto: Unsplash.

El paso a paso para obtener el Símbolo Internacional de Acceso

Ingresar a la plataforma de Mi Argentina o descargarse la app.

Importante: Si no se pudiera validar la identidad en la aplicación, se puede buscar el Punto de Acceso Digital más cercano al domicilio para generar la validación de manera presencial.

Crear cuenta y validar la identidad .

Ingresar a la sección “Mis Trámites” y hacer clic en “Solicitar Símbolo Internacional de Acceso” .

Completar el formulario con los datos del CUD y la patente del vehículo que se usa para circular y enviar la solicitud . Si no se tuviera vehículo de propiedad o de uso permanente, se puede solicitar el símbolo y declarar la patente del vehículo en el que se traslade la persona eventualmente al momento de usarlo.

Ingresar en “Mis Documentos” y la app o página devolverá el Símbolo Internacional de Acceso digital, listo para imprimir o mostrar desde el celular.

Este documento consiste en un ejemplar que deberá ser impreso y expuesto en el parabrisas delantero del vehículo cuya patente ha sido asociada.