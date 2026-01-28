La esquina de Necochea y Suárez, en el barrio de La Boca. Foto: Wikipedia.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una obra de renovación urbana que apunta a revalorizar un sector histórico y turístico del barrio de La Boca, tras más de una década sin intervenciones de envergadura. Se trata de la mejora integral de la calle Necochea, una peatonal ubicada a pocos metros del tradicional Caminito.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, el objetivo principal del proyecto es transformar el espacio en un entorno más accesible, seguro y cómodo para la circulación, priorizando la movilidad peatonal y la experiencia de quienes visitan la zona.

El tramo de obra pública que será remodelado en La Boca. Foto: buenosaires.gob.ar

La intervención abarca 340 metros de la calle Necochea e incluye también sus cruces con la avenida Suárez y las calles Olavarría y Almirante Brown. Las tareas apuntan a resolver problemas de accesibilidad y a potenciar uno de los circuitos culturales y patrimoniales más visitados de la ciudad.

Necochea es una arteria cargada de historia boquense: durante décadas se destacó por sus cantinas, su vida nocturna y su impronta cultural, como complemento natural del paseo de Caminito. Con esta obra, el Gobierno busca recuperar ese valor simbólico y turístico, adaptándolo a las necesidades actuales del espacio público.

¿Qué obras se están realizando en la calle Necochea?

Obra pública en la calle Necochea, La Boca. Foto: buenosaires.gob.ar

Ensanche de las veredas, brindando mayor comodidad tanto a los vecinos como a los comercios de la zona.

Incorporación de nuevo arbolado y renovación integral de la iluminación en todo el sector.

Reparación y puesta en valor del mobiliario urbano, para que el espacio público quede renovado y en óptimas condiciones.

Veredas continuas y completamente niveladas, para que caminar sea cómodo y seguro para todas las personas.

¿Cuáles fueron las últimas obras que se hicieron en la calle Necochea?

Según la página oficial, las últimas obras que se hicieron fueron en 2013. Aquella vez, se realizaron: