Cerrarán varias autopistas de la Ciudad a partir de hoy:

Cortes por obras en autopistas Foto: Copilot AI por Canal 26

Durante la semana del 30 de marzo las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane estarán cerradas por obras de ampliación y modernización. Cortes totales y desvíos nocturnos serán algunas de las consecuencias, según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las conexiones más transitadas se verán afectadas, entre las que se encuentran los accesos a los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza por lo que preocupa a muchos ciudadanos.

Cortes por obras Foto: Gobierno de la CIudad

Desde qué hora cierran las autopistas y qué colectivos se ven afectados

Las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane verán su circulación afectada a las 22 horas en ambos sentidos y obligará a los conductores y pasajeros de transporte público a utilizar rutas alternativas.

En este sentido, las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 alterarán sus recorridos por lo que sus pasajeros deberán estar atentos. Para los conductores, las rutas alternativas más comunes son Av. Figueroa Alcorta, Av. del Libertador y Av. General Paz.

Colectivos Foto: Foto generada con IA

Uno por uno: los cortes en autopistas

Autopista Illia y avenida Cantilo: cierres en sentido norte

Uno de los puntos más afectados será el eje conformado por la autopista Illia y la avenida Cantilo, donde no se podrá circular en sentido norte desde las 22 hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

El motivo es el avance de las obras del nuevo Puente Labruna, una infraestructura clave que busca mejorar la conexión entre avenidas Lugones, Cantilo y la zona de Ciudad Universitaria. Durante ese lapso, los conductores deberán desviar obligatoriamente su recorrido.

Esto impactará especialmente en la salida hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera Norte. Como alternativa, los vehículos podrán continuar hasta la salida de la avenida Sarmiento, que permanecerá habilitada.

Obras sobre el Puente Cantilo, en CABA. Foto: AUSA

Alternativas recomendadas:

Avenida Figueroa Alcorta

Avenida del Libertador

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la circulación se mantendrá habilitada y sin cambios relevantes.

Autopista Dellepiane

En el sur de la Ciudad, la autopista Dellepiane permanecerá cerrada el lunes desde las 22, en sentido hacia la provincia, durante unas siete horas. La medida responde a trabajos de hormigonado para un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Autopista Dellepiane Foto: NA

Desvíos sugeridos:

Hacia Ezeiza: avenida Argentina, Larrazábal y Eva Perón

Desde autopista 25 de Mayo: Perito Moreno, General Paz y Riccheri

Alternativas urbanas: avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.

Cortes parciales y reducciones vigentes

Además de los cierres totales, ya se encuentra reducida la calzada de avenida Lugones en cercanías del Puente Labruna. También continúa cerrada la salida hacia Udaondo desde Cantilo, una medida que se extenderá hasta mediados de abril.

En esos casos, se recomienda utilizar las salidas de Parque Norte o continuar hasta el Parque de los Niños para retomar el recorrido.

Recomendaciones finales para los conductores

Salir con tiempo extra

Seguir la señalización vial y los carteles electrónicos

Consultar el estado del tránsito antes de viajar

Priorizar recorridos alternativos

Estas obras apuntan a mejorar la conectividad y la seguridad vial, pero exigirán paciencia y planificación durante los próximos días.