Las obras públicas en el paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas y el ferrocarril Mitre. Foto: GCBA.

La Ciudad de Buenos Aires inició la construcción de un paso bajo nivel en la intersección de la avenida Álvarez Thomas y las vías del ferrocarril Mitre (ramal José León Suárez), en el barrio de Villa Urquiza.

La obra, que estará a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de la empresa estatal AUSA, busca eliminar una de las barreras ferroviarias más problemáticas del tránsito porteño.

El tramo del paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas y el ferrocarril Mitre. Foto: GCBA.

Como primera etapa, esta semana comenzó el montaje del obrador y la ejecución de un cruce provisorio en la calle Miller, a dos cuadras del lugar. Ese paso transitorio demandará unos tres meses. Una vez habilitado, se cerrará Álvarez Thomas para iniciar la excavación del túnel, cuya apertura está prevista para mayo de 2027.

La inversión estimada es de alrededor de 10 millones de dólares. El nuevo paso bajo nivel se extenderá desde la avenida Monroe hasta la calle Galván. Tendrá dos carriles con sentido único de sur a norte y una velocidad máxima permitida de 40 km/h.

La inversión estimada por el paso bajo nivel es de alrededor de 10 millones de dólares. Foto: GCBA.

A diferencia de los túneles más pequeños conocidos como “sapitos”, esta obra permitirá el paso de tránsito pesado. Además, contará con veredas peatonales y calzadas colectoras de convivencia para los vecinos frentistas.

Durante esta primera etapa, los trabajos en el cruce provisorio se realizarán principalmente de noche para reducir el impacto en la circulación.

Una solución para el tránsito

La barrera ferroviaria de esta zona genera desde hace décadas serias complicaciones en el tránsito, especialmente en horas pico, cuando los vehículos detenidos llegan a bloquear parte de los carriles de la avenida Monroe.

Los trabajos en el cruce provisorio se realizarán principalmente de noche. Foto: GCBA.

El cruce es además una vía clave de salida hacia el norte de la Ciudad y la General Paz, ya que pocas cuadras después comienza la calle Galván, que conecta con la avenida Balbín junto al Parque Sarmiento.

“Eliminar esta barrera era uno de los principales reclamos de los vecinos y de quienes circulan a diario por la zona. Por eso decidimos priorizar esta obra, que va a transformar la movilidad, mejorar los tiempos de viaje y la seguridad vial”, señaló Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Actualmente, Buenos Aires cuenta con 29 pasos bajo nivel y otros dos se encuentran en construcción sobre la traza del ferrocarril Sarmiento. Uno de ellos está ubicado en la calle Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, en Caballito, y el otro se proyecta en la calle Irigoyen, en Villa Luro.