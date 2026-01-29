Potente incendio tras explosión en la fábrica de Otowil, en San Fernando. Foto: X

Un poderoso incendio se dio en la madrugada del jueves en San Fernando, luego de una explosión que tuvo lugar en una fábrica. Según se registró, el incidente ocurrió a las 1:30, lo que derivó en una importante expansión de las llamas, más allá de que los bomberos lograron controlar el siniestro.

Fuerte incendio en San Fernando tras explosión

La explosión fue de tal magnitud que se escuchó en otras localidades, como en Tigre. Unas 15 manzanas alrededor de la fábrica quedaron sin luz por precaución, lo que demuestra la potencia de lo ocurrido durante las primeras horas del jueves.

El hecho tuvo lugar en la calle Brandsen, al 800. Distintas dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, acudieron al lugar de inmediato, lo que facilitó el control del fuego.

La explosión ocurrió en la fábrica de la marca Otowil, que se encarga de la producción de productos de belleza. “Fue una denotación seca, comparable a la de un artefacto explosivo. Todas las viviendas aledañas fueron evacuadas”, indicó durante la madrugada Daniel Revol a TN.

Los videos que se difundieron rápidamente en redes sociales demostraron la fuerza de la explosión, que derivó en el inicio del fuerte incendio en San Fernando.

Más allá de la fuerza de las imágenes, no hubo que lamentar fallecidos. Sin embargo, algunos autos que estaban a pocos metros de la fábrica se vieron alcanzados por las llamas en la fábrica de Otowil.

Más videos: así fue el incendio en la fábrica de Otowil en San Fernando

