Incendio en un edificio en Núñez: hallaron a un hombre muerto en su cama
Los bomberos controlaron el fuego y en el lugar trabajan ocho móviles del SAME. El cuerpo de la víctima fue hallado calcinado dentro de su habitación.
Un incendio se desató esta mañana en un edificio de departamentos de Núñez, dejando como saldo una víctima fatal en el interior del departamento. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en un complejo de la calle Quesada 2376, entre Vuelta de Obligado y Avenida Cabildo.
Según fuentes de seguridad porteñas, los Bomberos llegaron esta mañana al lugar al ser alertados porque se observaba la salida de humo desde la ventana del segundo piso de un edificio de nueve pisos.
Mientras se realizaba la evacuación de los pisos superiores, se confirmó que las llamas estaban focalizadas en un dormitorio de 2 por 4 metros y casi 3 de alto. El fuego logró ser controlado.
“En el ambiente mencionado se encuentra una víctima entre los restos de los escombros”, indicó el personal de bomberos a los medios que se encuentran en el lugar. La víctima sería un hombre mayor de edad que se encontraba en su cama calcinado.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar asistiendo a los vecinos, mientras que los agentes de tránsito cortaron la zona para facilitar el operativo y permitir el ingreso de los equipos de rescate.
Qué se debe tener en cuenta si se está incendiando tu edificio
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) compartió una lista de recomendaciones para preparar el edificio ante emergencias o necesidad de evacuación:
- Alarma: aviso interno a los ocupantes del establecimiento, mediante un sistema de alarma de evacuación, y a los servicios externos que deban acudir frente a la emergencia según el tipo de evento, como Bomberos de la Ciudad, SAME, Policía de la Ciudad, Defensa Civil o guardia de auxilio.
- Evacuar al punto de encuentro: la evacuación rápida de la totalidad de ocupantes del establecimiento a un punto de reunión externo. Como último recurso, optar por un lugar de resguardo en vez de evacuar.
- Medidas para controlar el siniestro: luego de dar aviso a los servicios externos y proceder a la coordinación de la evacuación, personal idóneo podrá realizar las medidas básicas de control inicial del siniestro, conforme al riesgo y el equipamiento disponible en el lugar.
Medidas de prevención:
- Señalizar las rutas de salida.
- Las vías de salida y medios de evacuación deben permanecer libres de obstáculos.
- Determinar un sistema de alarma (sirena, silbato, campana, timbre).
- Las puertas se deben abrir hacia afuera del establecimiento.
- Realizar un croquis de todas las plantas del edificio y ubicarlo en los pasillos, bien visible.
- Exponer en un lugar visible los números de emergencia: Bomberos, Policía, Defensa Civil, SAME.
- Vidrios contra impacto humano
- Escaleras con barandas adecuadas y pasamanos en ambos lados.
- Antideslizante en escaleras.
- Las características de los matafuegos
- Tipo ABC (polvo bajo presión) de 5 kg. Uno cada 200 m² en pasillos comunes.
- Tipo ABC (polvo bajo presión) de 5 kg. Dos cada 200 metros cuadrados acorde a la carga de fuego existente o riesgos a evaluar.
- Tipo gases halogenados ABC (Haloclean –o Halotron I) de 5 kg En pasillos comunes, el ingreso a salas de computación y laboratorios, entre otros.
- Las normas vigentes consideran la altura de colocación a 1.5 metros, tomando desde el piso hasta la palanca de accionamiento del extintor.
- Deberían existir instrucciones para su uso al alcance de la totalidad de las autoridades y personal auxiliar del edificio.
- Bocas de incendio (mangueras conectadas a las cañerías de agua, fijas en la pared): deben existir tantas bocas de incendio en cada piso como resulte de dividir por 45 el perímetro de cada cuerpo del edificio, no debiendo superar la distancia máxima entre bocas de 30 metros.