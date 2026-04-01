Incendio en Núñez Foto: na

Un incendio se desató esta mañana en un edificio de departamentos de Núñez, dejando como saldo una víctima fatal en el interior del departamento. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en un complejo de la calle Quesada 2376, entre Vuelta de Obligado y Avenida Cabildo.

Según fuentes de seguridad porteñas, los Bomberos llegaron esta mañana al lugar al ser alertados porque se observaba la salida de humo desde la ventana del segundo piso de un edificio de nueve pisos.

Incendio en Núñez Foto: na

Mientras se realizaba la evacuación de los pisos superiores, se confirmó que las llamas estaban focalizadas en un dormitorio de 2 por 4 metros y casi 3 de alto. El fuego logró ser controlado.

“En el ambiente mencionado se encuentra una víctima entre los restos de los escombros”, indicó el personal de bomberos a los medios que se encuentran en el lugar. La víctima sería un hombre mayor de edad que se encontraba en su cama calcinado.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar asistiendo a los vecinos, mientras que los agentes de tránsito cortaron la zona para facilitar el operativo y permitir el ingreso de los equipos de rescate.

Qué se debe tener en cuenta si se está incendiando tu edificio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) compartió una lista de recomendaciones para preparar el edificio ante emergencias o necesidad de evacuación:

Alarma : aviso interno a los ocupantes del establecimiento, mediante un sistema de alarma de evacuación, y a los servicios externos que deban acudir frente a la emergencia según el tipo de evento, como Bomberos de la Ciudad, SAME, Policía de la Ciudad, Defensa Civil o guardia de auxilio.

Evacuar al punto de encuentro : la evacuación rápida de la totalidad de ocupantes del establecimiento a un punto de reunión externo. Como último recurso, optar por un lugar de resguardo en vez de evacuar.

Medidas para controlar el siniestro: luego de dar aviso a los servicios externos y proceder a la coordinación de la evacuación, personal idóneo podrá realizar las medidas básicas de control inicial del siniestro, conforme al riesgo y el equipamiento disponible en el lugar.

Medidas de prevención: