Verano Mayor 2026, el programa de la Ciudad para jubilados.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Deportes, puso en marcha una nueva edición del programa Verano Mayor, una propuesta pensada para que las personas mayores puedan disfrutar del verano con actividades recreativas, deportivas y culturales en distintos puntos de la Ciudad.

La iniciativa, que ya es un clásico de la temporada estival porteña, busca promover un envejecimiento activo y saludable, incentivando a jubilados y jubiladas a mantenerse en movimiento sin necesidad de trasladarse lejos de sus barrios. El objetivo es acercar el deporte, la recreación y el encuentro social a unos pocos pasos de casa.

Sedes del programa Verano Mayor

Este año, el programa llega con una novedad destacada: la incorporación de nuevos espacios. En ediciones anteriores, Verano Mayor se desarrollaba únicamente en las sedes de Martín Fierro y Chacabuco, pero durante este verano se sumaron los polideportivos Pomar, Colegiales y Dorrego, ampliando la propuesta a cinco sedes distribuidas en distintos barrios porteños.

Durante el programa, los participantes pueden disfrutar de jornadas completas con pileta, actividades deportivas adaptadas y propuestas culturales, todas coordinadas por profesores y profesoras especializados que acompañan cada encuentro.

La propuesta de verano de la Ciudad también alcanzó a los más chicos. Durante todo el mes de enero, las Colonias Deportivas de la Ciudad reunieron a más de 20 mil chicos y chicas de entre 4 y 12 años, quienes participaron de juegos, deportes y actividades recreativas en distintos polideportivos, con la pileta como uno de los principales atractivos.

En tanto, durante febrero continuará vigente el programa Verano Mayor en las cinco sedes habilitadas —Chacabuco, Martín Fierro, Dorrego, Pomar y Colegiales— con propuestas deportivas y recreativas para adultos mayores, que además pueden seguir disfrutando de las piletas públicas de la Ciudad.

Si bien actualmente los cupos del programa se encuentran completos, desde el Gobierno porteño recomiendan mantenerse atentos a las redes sociales oficiales. Cabe destacar que, aun sin formar parte del programa, las personas mayores pueden acceder a las piletas abonando la entrada correspondiente.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires refuerza su oferta de verano con propuestas inclusivas que promueven el movimiento, el bienestar y el disfrute para vecinos y vecinas de todas las edades.