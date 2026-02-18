Plaza Italia. Foto: Wikipedia

En una medida que tomó por sorpresa a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Línea 55 de colectivos modificó su recorrido a la altura del barrio porteño de Palermo y dejó de pasar por Plaza Italia, uno de los puntos más transitados y utilizados por quienes viajan entre la Ciudad y el oeste del conurbano. La información fue confirmada por medios nacionales y por cuentas especializadas en transporte.

La modificación entró en vigencia el 13 de febrero y forma parte de una estrategia orientada a agilizar los tiempos de viaje, según detalló la empresa operadora. Para muchos usuarios, se trata de un cambio significativo, ya que esta línea conecta diariamente zonas como San Justo, Morón, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga y Barrancas de Belgrano.

La estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué cambia rumbo a la Provincia?

Las unidades que viajan en dirección a San Justo ya no ingresarán al Centro de Transbordo Plaza Italia ni recorrerán los carriles exclusivos del Metrobús. En lugar de eso, circularán por fuera de la traza del Metrobús sobre la Avenida Santa Fe, lo que les permitirá evitar demoras habituales en ese nodo.Tras recorrer Santa Fe, los colectivos doblarán directamente hacia Thames para luego retomar su trayecto habitual hacia el oeste. La empresa sostiene que esta modificación reduce maniobras complejas y sumas de tiempo por detenciones innecesarias.

Cambios en el sentido hacia la Ciudad

En sentido hacia Barrancas de Belgrano, el ajuste también apunta a mejorar la fluidez. A partir de ahora, los colectivos avanzarán de forma directa por Godoy Cruz, una calle que permite evitar la congestión típica de Plaza Italia y sus alrededores, especialmente durante horarios pico y fechas de eventos en La Rural. Según estimaciones extraoficiales, esta readecuación promete un ahorro de varios minutos en el tramo entre Palermo y Belgrano.

Colectivo de la línea 55. Foto: Instagram

Reubicación de paradas y nueva dinámica del recorrido

Entre las novedades operativas más comentadas se encuentra la reubicación de algunas paradas, pensada para evitar calles angostas donde las unidades solían perder tiempo maniobrando. Una de las nuevas paradas estratégicas se ubica en Thames y Güemes, reemplazando detenciones previas que generaban cuellos de botella.

La modificación también responde a un plan más amplio de ordenamiento del tránsito en el AMBA, cuyo objetivo es reducir la superposición de recorridos y los embotellamientos en zonas críticas. La zona del Centro de Transbordo Pacífico y el eje Santa Fe–Godoy Cruz es una de las que mayor volumen de colectivos y autos recibe a diario, por lo que el cambio apunta a redistribuir mejor la circulación.

Conectividad y servicios alternativos

La Línea 55 es clave para miles de pasajeros porque brinda conexión con la Línea D del subte y con el Tren San Martín, además de atravesar polos comerciales y laborales relevantes. Pese a la modificación, la empresa asegura que se mantiene la conectividad general del corredor, conservando enlaces funcionales con los principales medios de transporte.