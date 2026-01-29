Un importante tren del AMBA limita su recorrido: cuándo vuelve a funcionar con normalidad
Las autoridades ferroviarias indicaron que una línea de trenes no llegará a una de las cabeceras durante 48 horas.
Un medio del transporte público tendrá complicaciones en su funcionamiento habitual. En los próximos días, una línea de tren tendrá un recorrido limitado por 48 horas, según informó Ferrovías, la empresa concesionaria.
El servicio afectado será el del tren Belgrano Norte, que no llegará a Retiro durante el próximo fin de semana. Tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero, las formaciones viajarán entre las estaciones Aristóbulo del Valle (Vicente López) y Villa Rosa (Pilar).
De esta manera, se suspenderá el paso por las estaciones Retiro y Ciudad Universitaria en los dos días del fin de semana, producto de obras de infraestructura.
Más allá de las estaciones habilitadas, la empresa advirtió que pueden darse demoras y cancelaciones en el servicio del tren Belgrano Norte. Por esto mismo, se recomendó a los pasajeros tener alternativas de viaje durante los días afectados.
El servicio volverá a su total normalidad el lunes 2 de febrero, donde realizará el recorrido completo entre Villa Rosa, en Pilar, y Retiro.
Cambios en el tren Belgrano Norte
La línea Belgrano Norte dio los detalles del nuevo cronograma, que estará vigente hasta el viernes 13 de febrero.
Lunes a viernes
- 21:18 desde Villa Rosa: va hasta la estación Boulogne Sur Mer.
- 22:07 y 22:37 desde Villa Rosa: va hasta la estación Aristóbulo del Valle.
- 23:15, 23:45 y 00:20 desde Retiro: cancelados por obras hasta el viernes 13 de febrero.
El último servicio desde Retiro a Villa Rosa sale a las 22:55, mientras que desde Villa Rosa a Retiro parte a las 21:01.
Sábados 7 de febrero
- 00:20 desde Retiro: cancelado por obras.