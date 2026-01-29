Un importante tren del AMBA limita su recorrido:

Trenes de la línea Belgrano Norte. Foto: Instagram

Un medio del transporte público tendrá complicaciones en su funcionamiento habitual. En los próximos días, una línea de tren tendrá un recorrido limitado por 48 horas, según informó Ferrovías, la empresa concesionaria.

El servicio afectado será el del tren Belgrano Norte, que no llegará a Retiro durante el próximo fin de semana. Tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero, las formaciones viajarán entre las estaciones Aristóbulo del Valle (Vicente López) y Villa Rosa (Pilar).

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

De esta manera, se suspenderá el paso por las estaciones Retiro y Ciudad Universitaria en los dos días del fin de semana, producto de obras de infraestructura.

Más allá de las estaciones habilitadas, la empresa advirtió que pueden darse demoras y cancelaciones en el servicio del tren Belgrano Norte. Por esto mismo, se recomendó a los pasajeros tener alternativas de viaje durante los días afectados.

El servicio volverá a su total normalidad el lunes 2 de febrero, donde realizará el recorrido completo entre Villa Rosa, en Pilar, y Retiro.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

Cambios en el tren Belgrano Norte

La línea Belgrano Norte dio los detalles del nuevo cronograma, que estará vigente hasta el viernes 13 de febrero.

El comunicado de Ferrovías acerca de las complicaciones para viajar en el Belgrano Norte. Foto: Instagram BelgranoNorte

Lunes a viernes

21:18 desde Villa Rosa : va hasta la estación Boulogne Sur Mer.

22:07 y 22:37 desde Villa Rosa : va hasta la estación Aristóbulo del Valle.

23:15, 23:45 y 00:20 desde Retiro: cancelados por obras hasta el viernes 13 de febrero.

El último servicio desde Retiro a Villa Rosa sale a las 22:55, mientras que desde Villa Rosa a Retiro parte a las 21:01.

Sábados 7 de febrero