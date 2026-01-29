Una localidad bonaerense podría sumar una línea de subte. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

El subte es uno de los medios de transporte más utilizados en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este modelo podría extenderse por primera vez a otra ciudad de la provincia. La Plata aparece como la principal candidata, a partir de un proyecto impulsado por un reconocido arquitecto que promete transformar de manera profunda el transporte público.

Hasta el momento, el único sistema de subterráneos del país se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus históricas líneas A, B, C, D, E y H, además de la reciente aprobación de la futura Línea F. En ese contexto, la capital bonaerense podría marcar un hito al convertirse en la primera ciudad del interior provincial en avanzar con un esquema propio de transporte subterráneo.

La iniciativa fue planteada por el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien habló con 221Radio y aseguró que sería “muy fácil hacer el subterráneo” en esta área y que es momento de soluciones estructurales ambiciosas para la movilidad, más allá de ajustes en colectivos o ferrocarriles.

Es que las condiciones del suelo en La Plata son ideales: al ser predominantemente plano y con geología favorable, se facilitaría las obras sin las complicaciones técnicas que enfrentan otras grandes ciudades. Sin embargo, aún no hay licitaciones, financiamiento confirmado ni plazos oficiales de obra.

Los beneficios de un subte en La Plata

El proyecto de un subte en La Plata comenzó a ganar impulso en 2025 y ya aparece como un tema que podría incidir en las futuras decisiones de planificación urbana de la ciudad. La iniciativa apunta a generar un cambio estructural en la forma de moverse dentro de la capital bonaerense.

Entre los principales beneficios, se destaca la descongestión del tránsito, ya que permitiría reducir la circulación de autos particulares y colectivos en superficie, aliviando así los principales corredores viales. A esto se suma una mejora sustancial en la conectividad, al ofrecer una alternativa de transporte masivo para los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad y para los vínculos con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Otro eje central del planteo es la sostenibilidad urbana. El subte contribuiría a disminuir las emisiones contaminantes y a promover una movilidad más limpia, en línea con los objetivos ambientales y las tendencias globales en transporte público. Además, el proyecto se inscribe en una estrategia de desarrollo a largo plazo, que busca integrarse con el ordenamiento territorial, preservar áreas de valor patrimonial -como Meridiano V, Tolosa y viviendas históricas de las décadas del ’30 al ’60- y planificar el crecimiento futuro de la ciudad.