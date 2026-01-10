Se prevén arreglos en varias estaciones de la Línea A del subte. Foto: NA.

Las obras de modernización que se llevan a cabo en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires continúan avanzando y suman un nuevo capítulo con la reapertura de la estación Loria de la Línea A, prevista para este lunes.

La habilitación se produce tras una etapa de trabajos de renovación que forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), un programa que busca mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de millones de usuarios.

Mejoras en la Línea A y otras líneas. Foto: Gobierno de la Ciudad

La nueva estación de la Línea A que cerrará por arreglos

La empresa informó que la estación Piedras, también perteneciente a la Línea A, cerrará temporalmente por un período estimado de tres meses para ser sometida a una intervención similar. De este modo, mientras una parada vuelve a operar, otra ingresa al esquema de obras, reflejando la dinámica escalonada del plan de mejoras que se desarrolla en toda la red.

El detalle de las obras de mejora en la Línea A

Según quedó detallado en el comunicado oficial, las tareas realizadas en Loria y las que se ejecutarán en Piedras incluyen trabajos de impermeabilización, pintura general, recambio de pisos, instalación de nuevas luminarias LED, actualización de la señalética y colocación de señalización en braille sobre pasamanos y pórticos.

Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

A esto se suma la incorporación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos, pensados para mejorar la comodidad de los pasajeros.

Las intervenciones no se limitan únicamente a los andenes. También abarcan los accesos, las galerías de escaleras -tanto mecánicas como peatonales- y los espacios de circulación interna. El objetivo, según SBASE, es lograr una circulación más sencilla, una organización más eficiente y una mejora sustancial en la iluminación, factores clave para reforzar la seguridad y la accesibilidad.

En el caso puntual de la impermeabilización, las obras incluyeron la aplicación de técnicas de inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación, con el fin de resolver filtraciones y prolongar la vida útil de las estructuras. Para la estación Piedras, que cuenta con declaratoria patrimonial, el desafío es mayor: allí se repondrán más de 85.000 cerámicas, una cifra que da cuenta de la magnitud de la renovación prevista.

De acuerdo con el anuncio oficial, ya se completó la puesta en valor de catorce estaciones en distintas líneas, mientras que seis permanecen actualmente cerradas por obras. Estas son Piedras y Congreso en la Línea A; Uruguay y Malabia en la Línea B; y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. La planificación apunta a minimizar el impacto en el servicio, aunque implica cierres temporales que afectan la rutina diaria de los usuarios.

El plan de mejoras mantiene varias estaciones cerradas. Foto: Archivo

El listado de estaciones ya renovadas incluye, entre otras, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. Además, las mejoras alcanzaron a paradores del Premetro, ampliando el alcance del plan.

El cronograma continuará en los próximos meses con intervenciones en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Todo esto ocurre en un contexto de aumento tarifario: según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el boleto del subte subirá a $1.336 en marzo y podría alcanzar los $1.664 en diciembre de 2026, siempre que no se modifique el esquema previsto.