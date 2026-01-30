Navegación por el Riachuelo: puente transbordador. Foto: Gabriela Ensinck

La Ciudad de Buenos Aires propone una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar durante las vacaciones de verano. Entre las primeras iniciativas en ponerse en marcha se destaca una programación con más de 30 experiencias, que incluye recorridos guiados por el Ecoparque, paseos en barco por el Riachuelo y distintas propuestas recreativas pensadas para redescubrir la ciudad desde una mirada lúdica y participativa. Las actividades se desarrollan del 7 de enero al 21 de febrero.

Bajo el lema Verano en Buenos Aires, el programa se desarrolla de martes a sábados, con un total de 39 Experiencias BA que requieren de inscripción previa y que fueron especialmente diseñadas para conocer aspectos de la vida urbana y el funcionamiento de los servicios públicos.

La grilla abarca desde actividades en contacto con la naturaleza, como recorridos por el Jardín Botánico, a talleres en museos, visitas a la estación de Bomberos o la posibilidad de conocer de primera mano el trabajo que realizan los equipos de rescate porteños en casos de emergencias.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Verano en Buenos Aires es una iniciativa organizada por la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a otras áreas del Gobierno de la Ciudad. Las vacantes son limitadas y cada adulto puede asistir con hasta dos menores.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a los enlaces correspondientes, disponibles a través de la web. La inscripción no garantiza la participación, ya que todas las propuestas cuentan con cupos limitados. Una vez realizada la anotación, la confirmación será comunicada de manera telefónica a cada participante.

Una por una, todas las actividades gratuitas este verano 2026

Paseo náutico por el Riachuelo

Esta experiencia invita a descubrir La Boca desde una perspectiva diferente a través de un recorrido guiado en embarcación por el Riachuelo. El paseo parte desde la Vuelta de Rocha y llega hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, permitiendo conocer la historia del barrio y disfrutar de vistas panorámicas. La actividad exige del uso de chaleco salvavidas y, por temas de seguridad, no se permite que menores de 10 años se suban a las embarcaciones.

Navegación por el Riachuelo: puente transbordador. Foto: Gabriela Ensinck

Expedición Botánica

El Jardín Botánico Carlos Thays será el escenario de una aventura pensada para explorar y observar la naturaleza recorriendo el parque mientras cumplen misiones y desafíos. Al finalizar, recibirán un diploma por participar en la propuesta.

Exploradores del Ecoparque

Acompañadas por educadores, las familias realizarán un recorrido interactivo por el Ecoparque porteño. Durante una hora y media, la actividad dará a conocer distintos aspectos de la flora, la fauna y el patrimonio del lugar, promoviendo el aprendizaje ambiental y el respeto por la biodiversidad.

Huerta CIFA

En el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), chicos y adultos podrán participar de actividades al aire libre vinculadas al cuidado del medio ambiente. La propuesta incluye tareas sencillas de desmalezado en el vivero y cada participante se podrá llevar una planta como recuerdo de la actividad.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Dejá tus rueditas

La experiencia acompañará a los más chicos en sus primeros pasos sobre la bicicleta, fomentando hábitos seguros y responsables. Niños y adolescentes podrán aprender sobre movilidad y seguridad vial a través de juegos de roles entre peatones y ciclistas, charlas breves y prácticas en la pista del Parque Vial Infantil.

La gran aventura del reciclaje

Esta experiencia combina juegos y educación ambiental en el Centro de Reciclaje de la Ciudad de Villa Soldati. En compañía de los mayores, los niños participarán de una visita interactiva que incluye recorridos, actividades lúdicas y espacios de intercambio para aprender sobre cómo se gestionan los residuos y por qué es importante reciclar.

Todo tiene vida

En el Museo de Arte Moderno, las familias participarán de una experiencia artística que abarca un espacio creativo de teatro de títeres y objetos, donde los chicos podrán inventar personajes y escenas, e incluye un recorrido participativo por las exposiciones del museo.

Ecoparque, de Palermo. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Fiesta de máscaras

También en el Museo de Arte Moderno, esta propuesta invitará a crear y jugar con el arte. Cada participante podrá diseñar y construir su propia máscara en un taller creativo y luego recorrer las exposiciones del museo.

Misión Bomberos

Los más chicos tendrán un acercamiento al trabajo que realizan los Bomberos de la Ciudad con una visita a la estación. Con equipamiento adaptado, recorrerán las instalaciones, participarán de un circuito lúdico y aprenderán sobre prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo, como los incendios.

Detectives de emergencias

Esta experiencia propone una visita guiada para conocer cómo se prepara la Ciudad frente a distintas emergencias. Incluye charlas y un recorrido por los materiales y equipos que se utilizan en eventos y situaciones especiales.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.

Perros en acción

Aventura K9. Las familias conocerán de cerca el trabajo del Grupo Especial de Rescate y de la Brigada de Perros K9. La actividad incluirá demostraciones en vivo y explicaciones sobre el entrenamiento y las tareas que realizan estos equipos en rescates, derrumbes, incendios y otras situaciones de emergencia.

Aventura en el aire

El hangar de helicópteros y drones de la Ciudad abrirá sus puertas para mostrar cómo trabaja el Departamento de Aviación Policial. Durante la visita, los tripulantes explicarán, con demostraciones, las funciones de las aeronaves, los operativos aéreos y su rol en emergencias.

Dejá que vuele tu imaginación

Con propuestas que estimulan la creatividad y el ingenio, esta aventura invita a recorrer cada espacio del Museo de la Imaginación y el Juego. La actividad contempla experiencias que enriquecen y acompañan el desarrollo integral de los más chicos.

Ecoparque, de Palermo. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Un día perfecto

Durante esta experiencia, las familias pueden recorrer las salas del Museo Saavedra para conocer los relojes de la colección y participar de un taller al aire libre que ofrece la posibilidad de diseñar un propio reloj especial inspirado en su “día ideal”. Se trata de una propuesta familiar que combina arte y reflexión sobre la organización del tiempo.