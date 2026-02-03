Se incendio el Tren de Las Sierras con más de 120 pasajeros en Córdoba:

Iban más de cien pasajeros a bordo. Foto: La Voz

El Tren de Las Sierras de Córdoba, en el tramo de Cosquín a La Calera, sufrió un incendio en dos de sus vagones y evacuaron a más de 120 pasajeros. Según la información oficial, no hubo heridos de gravedad, aunque una menor de edad fue asistida por inhalación de humo mientras se investigan las causas del siniestro.

Este tren es sumamente concurrido en estas fechas donde Cosquín es sede de múltiples festivales, con la finalización del Cosquín Folklore y el próximo Cosquín Cuarteto. “Fue una desgracia con mucha suerte. El fuego no paraba”, relató uno de los pasajeros tras la evacuación.

Video: @danilerer

Cómo se desarrolló el incendio

De un momento a otro, dos vagones del tren que se encontraba en la estación de La Calera comenzaron a prenderse fuego. Se desconocen los motivos del suceso, pero el cuartel de bomberos local comunicó de manera oficial que el operativo de evacuación de pasajeros y de apagar el incendio duró cerca de tres horas.

Esta situación de alto riesgo llevó a que los pasajeros se autoevacúen. “Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores”, relató un pasajero minutos después del incidente.

Incendio en el Tren de Las Sierras Foto: eldoce.tv

Además, explicó que el momento en que se produjo el incendio fue “clave para evitar consecuencias más graves” porque si no “no hubieran podido bajar”. Y agregó: “Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había”.

Las pericias ya se encuentran en marcha y la fiscalía interviniente busca determinar el origen del fuego, las condiciones de seguridad del transporte ferroviario y si se efectuaron los controles de emergencia para evitar tragedias.