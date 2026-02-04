Colectivos. Foto: NA

El sindicato La Fraternidad ratificó en las últimas horas el paro de trenes convocado para este jueves 5 de febrero en el AMBA, luego de que fracasara una reunión en la Secretaría de Transporte donde se buscó llegar un acuerdo por el reclamo salarial.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato que además aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes del jueves para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

En tanto, fuentes de la Secretaría de Trabajo aclararon que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”, en referencia a una de las herramientas del Gobierno para forzar una nueva reunión e impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

Cuáles serán las líneas afectadas este jueves 5 de febrero

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros. Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

A su vez, el paro alcanzará a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.

Cuáles son las alternativas para viajar en el AMBA

Ante la falta de trenes, se espera una alta congestión en colectivos y subtes.

Se recomienda salir con anticipación. Las principales líneas de colectivo recomendadas por zona son: