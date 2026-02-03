Trenes Argentinos. Foto: NA

Luego de la reunión entre el sindicato La Fraternidad y la Secretaría de Transporte, el gremio mantuvo el paro para el día jueves 5 de febrero. Fracasaron las negociaciones donde los trabajadores pedían actualizaciones salariales.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato, y además aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes de la fecha para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

Trenes. Foto: NA

Por otro lado, fuentes de la Secretaría de Trabajo explicaron que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”, en referencia a una de las herramientas con las que el Gobierno insiste para forzar una nueva reunión e impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

Omar Maturano, el secretario general del gremio de maquinistas de trenes, se explayó sobre los motivos del paro. Acusó al Gobierno de haber “pisado las paritarias” y “no cumplir con las medidas de seguridad que exigen”.

“Yo le pido a los pasajeros y a la opinión pública en general que tengan comprensión de lo que se está viviendo, porque acá no es solamente un reclamo por los salarios de nuestros representados, sino por lo que está sucediendo en el ferrocarril, por la seguridad no solamente nuestra, sino la seguridad de los pasajeros que viven día a día”, imploró Murano.

Trenes. Foto: NA

Según el sindicalista, los trabajadores perdieron un 15% de salario real durante el último año. Además, denunció que el sector ferroviario en su conjunto habría sufrido una merma del 65% desde el inicio de la actual administración del Gobierno Nacional.

La oferta puntualizada fue de 2% en diciembre, 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, porcentajes que el gremio considera por debajo de la inflación estimada, por lo que la medida de fuerza se mantiene.

“Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, clamó Maturano en una entrevista radial.

Trenes, línea Belgrano Norte. Foto: Redes sociales

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, denunció Maturano y concluyó su intervención.

A qué líneas afecta el parto de trenes del jueves 5 de febrero

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros. Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

A su vez, el paro alcanzará a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.