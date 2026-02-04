Paro de transporte, trenes. Foto: NA/Juan Vargas.

Este jueves 5 de enero se desarrollará un paro de trenes, que significará complicaciones para viajar. Las autoridades ferroviarias indicaron cuál es el único servicio que funcionará, en el marco de la medida de fuerza del sindicato La Fraternidad.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato que además aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes del jueves para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

En tanto, fuentes de la Secretaría de Trabajo aclararon que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”, en referencia a una de las herramientas del Gobierno para forzar una nueva reunión e impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

Cuál es el único servicio que funcionará durante el paro de trenes

Ante la noticia del paro, muchos usuarios se preocuparon por sus viajes ya programados. Justamente, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, indicó que los trenes de larga distancia no están afectados.

En detalle, el único servicio que funcionará con normalidad será el que conecta Buenos Aires con Mar del Plata. El líder gremialista indicó que “los únicos trenes que vamos a respetar son los que van a Mar del Plata”.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA (Martín Marinucci)

Cuáles serán las líneas afectadas este jueves 5 de febrero

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros. Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

A su vez, el paro alcanzará a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, señaló que el paro fue convocado porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

Paro de trenes. Foto: NA/Juan Vargas.

“Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, había dicho ayer Maturano en una entrevista radial.

Y agregó: “Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.

El conflicto salarial se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno: Maturano ya había adelantado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.