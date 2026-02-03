Paro de trenes, estación Once. Foto: NA/Hugo Villalobos

El sindicato La Fraternidad ratificó en las últimas horas el paro de trenes convocado para este jueves 5 de febrero en el AMBA, luego de que fracasara una reunión en la Secretaría de Transporte donde se buscó llegar un acuerdo por el reclamo salarial.

“En la reunión no se llegó a ningún acuerdo salarial, por lo que se ratificó el paro por el momento”, sostuvo una fuente del sindicato que además aclaró que hasta ahora no está confirmado otro encuentro antes del jueves para volver a intentar un acuerdo por los sueldos.

Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

En tanto, fuentes de la Secretaría de Trabajo aclararon que “si nadie lo pide, no se va a dictar la conciliación obligatoria”, en referencia a una de las herramientas del Gobierno para forzar una nueva reunión e impedir la medida de fuerza durante un período de 15 días.

Cuáles serán las líneas afectadas este jueves 5 de febrero

Según lo informado por el gremio, no circularán los formaciones operadas por Trenes Argentinos Pasajeros. Esto incluye los trenes que circulan en el AMBA, así como los servicios regionales y de larga distancia.

Tampoco habrá actividad en Belgrano Cargas, con impacto directo en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, lo que podría generar complicaciones adicionales en la logística y transporte de mercaderías.

A su vez, el paro alcanzará a las empresas concesionarias Metrovías S.A., a cargo de la Línea Urquiza, y Ferrovías SAC, que tiene Belgrano Norte.

El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, señaló que el paro fue convocado porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.

Paro de trenes. Foto: NA/Juan Vargas.

“Ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, había dicho ayer Maturano en una entrevista radial.

Y agregó: “Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.

El conflicto salarial se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno: Maturano ya había adelantado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.