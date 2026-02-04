Se levantó el paro de trenes: cómo funcionarán los distintos ramales este jueves
EL Ministerio de Capital Humano informó la conciliación obligatoria, la cual rige por 15 días, durante los cuales “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.
El Ministerio de Capital Humano dispuso este jueves la concicliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que no habrá paro de trenes este jueves 5 de febrero. La medida, que rige desde la medianoche de este miércoles, establece un período de 15 días.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovias S.A. Concesionaria”, expresa el comunicado oficial difundido por la cartera comandad por Sandra Pettovello.
De esta manera, los trenes circularán con normalidad durante este jueves 5 de febrero, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en los servicios de larga distancia y de carga.
En tanto, el texto señala que la medida, que se encuadra en la Ley 14.786, rige “desde las 00:00 hs del 05 de febrero de 2026″ y “establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”.
“Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio”, agrega el comunicado.
La disputa se originó luego de que el gremio rechazara una recomposición salarial del 1% para enero, cifra que consideró insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo.
Más allá de la suspensión del paro, el conflicto permanece abierto y las negociaciones continuarán bajo la conciliación.