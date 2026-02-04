No habrá paro de trenes este jueves 5 de febrero. Foto: NA

El Ministerio de Capital Humano dispuso este jueves la concicliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que no habrá paro de trenes este jueves 5 de febrero. La medida, que rige desde la medianoche de este miércoles, establece un período de 15 días.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovias S.A. Concesionaria”, expresa el comunicado oficial difundido por la cartera comandad por Sandra Pettovello.

De esta manera, los trenes circularán con normalidad durante este jueves 5 de febrero, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en los servicios de larga distancia y de carga.

Se levantó el paro de trenes. Foto: NA

En tanto, el texto señala que la medida, que se encuadra en la Ley 14.786, rige “desde las 00:00 hs del 05 de febrero de 2026″ y “establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”.

“Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio”, agrega el comunicado.

La disputa se originó luego de que el gremio rechazara una recomposición salarial del 1% para enero, cifra que consideró insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo.

Más allá de la suspensión del paro, el conflicto permanece abierto y las negociaciones continuarán bajo la conciliación.